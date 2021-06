Ronaldo z kolejnymi rekordami. Następny już na wyciągniecie ręki

Mecz Portugalia – Niemcy na Euro 2020 miał dla Cristiano Ronaldo słodko-gorzki smak. Drużyna 36-latka przegrała 2:4 i skomplikowała sobie sytuację w grupie. Gracz Juventusu Turyn zdobył jednak bramkę dla swojej reprezentacji. Tym samym dołożył do swojej kolekcji kolejny rekord. Stał się graczem, który zdobył najwięcej bramek na mistrzostwach świata i Europy.

Euro 2020. Portugalia przegrywa z Niemcami. Cristiano Ronaldo z rekordami

Ronaldo ma już na swoim koncie 19 bramek na wielkich turniej. Na razie równać się z nim może Miroslav Klose, który zakończył już karierę. Następne miejsca w tej statystyce zajmują Gerd Mueller, Juergen Klinsmann i Michel Platini. Trafienie z Niemcami było 107 golem dla reprezentacji, które zdobył Portugalczyk. Brakuje mu już tylko dwóch bramek, aby dogonić Ali’ego Daei.

36-latek wyrównał również rekord wszechczasów Gianluigi’ego Buffona. Włoch dotychczas zanotował 58 występów na Euro, wliczając w to turnieje finałowe i mecze w ramach eliminacji. Ronaldo dołączył do tego prestiżowego grona. Co ciekawe, 51 spotkań ma na koncie Mario Frick z Lichtensteinu, który zanotował je wszystkie w eliminacjach.

Ronaldo kolekcjonerem rekordów

Portugalczyk na Euro 2020 kolekcjonuje rekordy. W spotkaniu przeciwko Węgrom zanotował ich trzy. Został jedynym piłkarzem, który wystąpił na pięciu turniejach mistrzostw Europy. Dodatkowo, w każdej z tych imprez trafiał do siatki rywali. Ronaldo został również samodzielnym liderem strzelców na ME. Zawodnik Juventusu Turyn śrubuje też inne rekordy: występy w finałach Euro (23) oraz bramki wliczając mecze kwalifikacyjne (43).

