Euro 2020. Polska remisuje z Hiszpanią. Co to oznacza dla Biało-Czerwonych?

Mecz z Hiszpanią był niezwykle istotny dla Polaków, którzy walczyli o być albo nie być na Euro 2020. Biało-Czerwoni wywalczyli cenny remis, a my podpowiadamy, co to oznacza w praktyce. Czy mamy szansę na awans?