Lewandowski po remisie z Hiszpanią: Determinacja i wola walki były od pierwszej minuty

Po meczu z Hiszpanią Robert Lewandowski podkreślił, że to fantastyczne uczucie strzelić bramkę i zagrać razem z całą polską reprezentacją taki mecz.

– Determinacja i wola walki były od pierwszej minuty. Pomimo straconej bramki realizowaliśmy nasze założenia i dalej wierzyliśmy, że możemy stąd wywieźć punkty i to się udało – mówił Robert Lewandowski po meczu na antenie TVP Sport. – Stworzyliśmy kilka naprawdę niezłych sytuacji czy to w pierwszej połowie, czy też w drugiej. Nie pozwalaliśmy Hiszpanom postawić kropki nad „i”. Kreowali grę, mieli większe posiadanie piłki, ale był to chyba zasłużony remis – ocenił.

Lewandowski: Mentalnością możemy bardzo wiele

Lewandowski był też pytany, czy czuł, że wynik mógł być jeszcze lepszy. – Taki niedosyt po tym meczu może być. Jakbyśmy wszystko idealnie zrobili, to moglibyśmy wygrać ten mecz. Dopóki mamy zaangażowanie i wolę walki to jednak sprawa drugorzędna. Mentalnością możemy bardzo wiele. Może nam zabraknąć umiejętności, ale nie woli walki i determinacji – stwierdził.

Polski napastnik oceniał też szanse na kolejne spotkanie. – Teraz najważniejsze będzie dla nas trzecie spotkanie. Nie ma co ukrywać, że nie będziemy faworytami. Musimy wyjść tak samo zmobilizowani, jak na starcie z Hiszpanią – podkreślił Lewandowski .

Kapitan polskiej reprezentacji skomentował rezultat meczu również na Instagramie. „Daliśmy z siebie wszystko Dziękujemy, że jesteście z nami, gramy dalej!” – napisał.

