Euro 2020. Macedonia Północna – Holandia. Oranje pewni zwycięstwa w grupie

Holandia jest już praktycznie pewna zwycięstwa w grupie C. Ostatni mecz z Macedonią Północną może być dla trenera Oranje szansą na przetestowanie graczy rezerwowych. Za to dla drużyny z Bałkanów jest to ostatnia szansa na punkty podczas Euro 2020.

Reprezentacja Holandii odniosła dwa bardzo ważne w kontekście awansu zwycięstwa. Na rozpoczęcie mistrzostw Europy wyrwała Ukrainie pełną pulę, pokonując ją 3:2 po bardzo zaciętym meczu. Następnie przyszedł czas na starcie z Austrią, w którym strzelanie z rzutu karnego rozpoczął Memphis Depay, a zakończył Denzel Dumfries i Oranje ostatecznie wygrali 2:0 zapewniając sobie awans do fazy pucharowej Euro 2020. W meczu z Macedonią Północną nic podopiecznym Franka de Boera nie może już się stać. Ostatnie spotkanie to czas na przetestowanie zawodników z „drugiego garnituru”, a także na ewentualne sprawdzenie nowych rozwiązań taktycznych. Natomiast ich przeciwnicy chcą zapewne zawalczyć o pierwsze punkty w historii reprezentacji. Macedonia w trakcie turnieju zdążyła już pokazać, że nie oddaje punktów za darmo, co może utwierdzać kibiców w przekonaniu, że warto na widowisko z jej udziałem rzucić dzisiaj okiem. Macedonia Północna – Holandia. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Spotkanie pomiędzy Macedonią Północną a Holandią odbędzie się 21 czerwca o godzinie 18. Transmisja z meczu będzie dostępna na TVP Sport. Czytaj też:

