Euro 2020. Ukraina – Austria. Bezpośredni mecz o awans z drugiego miejsca

Ukraina rozpoczęła te mistrzostwa Europy od porażki. Jednak podczas tego przegranego meczu podopieczni Andrija Szewczenki pokazali, że mają duże ambicje, motywację i chęć do gry. Mimo że przegrywali już w trakcie potyczki z Holandią 2:0, zdołali w zaledwie pięć minut wyrównać stan spotkania. Niestety zabrakło niebiesko-żółtym koncentracji i ostatecznie stracili bramkę na 3:2 dla Oranje. W spotkaniu z Macedonią Północną zdołali wygrać 2:1 i na jedną kolejkę przed końcem fazy grupowej mają jasną sytuację – remis albo zwycięstwo w meczu z Austrią daje Ukrainie awans do 1/8 finału Euro 2020.

Remis urządza wszystkich

Jeśli mecz zakończy się zwycięstwem którejś z drużyn to druga z nich z dorobkiem trzech punktów będzie mogła mieć problemy z wejściem do play-offów. Wynikiem, który może się okazać satysfakcjonujący dla obu drużyn wydaje się remis, ponieważ wtedy Ukraina by wychodziła na pewno z drugiego miejsca, a Austria z czterema punktami na koncie miałaby duże szanse na kwalifikację do fazy pucharowej z pozycji numer trzy.

Ukraina – Austria. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz pomiędzy Ukrainą i Austrią odbędzie się 21 czerwca o godzinie 18. Spotkanie będzie transmitowane na TVP 1 i sport.tvp.pl.

