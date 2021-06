Euro 2020. Finlandia – Belgia. Debiutanci zawalczą z faworytami o awans

Finlandia zagra z Belgią o historyczny awans do fazy pucharowej Euro 2020. Podopiecznych Markku Kanervy czeka bardzo trudne zadanie, ponieważ ich przeciwnik to jeden z głównych kandydatów do triumfu w całym turnieju.

Reprezentacja Finlandii rozpoczęła swoje zmagania w grupie B od sensacyjnego zwycięstwa z Danią. Duży wpływ na wynik mogła mieć fatalna sytuacja z 43. minuty boiska, kiedy to ataku serca na murawie dostał jeden z najlepszych duńskich zawodników Christian Eriksen. Finowie wygrali mecz ze Skandynawami 1:0 i zdobyli swoje pierwsze punkty na mistrzostwach Europy w historii. W drugim meczu podopieczni Markku Kanervy ulegli reprezentacji Rosji 1:0 i na jedno spotkanie przed zakończeniem fazy grupowej wciąż mają szansę na historyczny awans do play-offów. Zadanie jednak wydaje się bardzo trudne, ponieważ Finowie będą musieli zmierzyć się z jednym z pretendentów do zwycięstwa w Euro 2020 Belgami, którzy jak na razie zgarnęli komplet punktów. Reprezentacja Belgii rozgromiła w pierwszym spotkaniu Rosjan 3:0, a w drugiej kolejce pokonała Danię 2:1. Drużyna selekcjonera Roberto Martineza jest już pewna awansu do fazy pucharowej i w tym Finowie mogą upatrywać swojej szansy na korzystny wynik w turnieju. Finlandia – Belgia. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie? Mecz pomiędzy Finlandią a Belgią rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 21. Transmisja z meczu będzie dostępna na TVP 2 i na stornie internetowej sport.tvp.pl. Czytaj też:

