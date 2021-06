Euro 2020. Rosja – Dania. Pechowi Skandynawowie zawalczą o pierwsze punkty mistrzostw Europy

Reprezentacja Danii przegrała swoje pierwsze spotkanie na Euro 2020. Nieoczekiwanym triumfatorem tamtego meczu była Finlandia, której wystarczyła tylko jedna bramka. To w tym spotkaniu duński zawodnik Christian Eriksen dostał ataku serca, a rozgrywka na długi czas została przerwana. Pewne jest, że to wydarzenie wpłynęło na Skandynawów bardziej niż na Finów, co odzwierciedla wynik spotkania (1:0).

Druga przegrana Duńczyków

W drugim spotkaniu Dania rozpoczęła grę bardzo mocno i odważnie. Udało jej się nawet pierwszej strzelić bramkę, ale po przerwie to Belgowie okazali się lepszą drużyną. Przy dużej pomocy Kevina de Bruyne (gol i asysta), który pojawił się na boisku w 46. minucie reprezentacja Belgii wyszła na prowadzenie i ostatecznie zdobyła trzy punkty pieczętując tym samym swój awans do 1/8 finału Euro 2020.

Danii do awansu do play-offów z drugiego miejsca potrzeba dwóch czynników – wygranej z Rosją i porażki Finlandii z Belgią. W takim przypadku trzy drużyny miałyby po trzy punkty. Wtedy do głosu doszłyby obliczenia związane z bilansem bramkowym. Na ten moment Finlandia ma bilans bramkowy 0, Dania i Rosja -2.

Rosja – Dania. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Rosja – Dania rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 21. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żwyo z tego wydarzenia, która dostępna będzie na stronie sport.wporst.pl. Spotkanie będzie można oglądać na TVP 1 i sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Polska – Argentyna. Mężczyźni wracają do zmagań w Lidze Narodów. Zostały trzy spotkania