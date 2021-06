Były prezydent kpi z wpisu Krystyny Pawłowicz: Myślę, że teraz Szwedzi się poddadzą

Przed nadchodzącym meczem polskiej reprezentacji ze Szwecją, który zdecyduje o wyjściu z grupy na Euro 2020, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz zamieściła na Twitterze wpis, w którym wzywa do zwrócenia polskiego mienia zagrabionego przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655-1660.

„Szwedzi!! Przed meczem ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie” – napisała Pawłowicz. Zamieściła też link do książki „Uratowane z Potopu” na temat polskich skarbów, które nie wróciły do kraju.

Kwaśniewski kpi z wpisu Pawłowicz: Zwycięstwo Polski będzie zasługą pani sędzi

Wpis sędzi Pawłowicz na antenie Radia ZET skomentował były prezydent Aleksander Kwaśniewski. – Myślę, że Szwedzi przeczytają, poddadzą się i zwycięstwo Polski będzie zasługą pani sędzi TK. Fajne żarty. Trudno to inaczej oceniać – stwierdził.

Jednocześnie były prezydent ocenił, że Polacy mają szansę na zwycięstwo ze Szwecją, jeśli zagrają podobnie jak z Hiszpanią. Myślę, że przy tym poziomie determinacji, świadomości 1:0 albo 2:0 dla Polski w meczu ze Szwecją – zapowiedział polityk. –Może uwierzyli w siebie, może wreszcie zaczną być drużyną, a nie tylko składem – dodał.

„Doświadczenie Trumpa powinno być wystarczające”

Były prezydent podkreślił też, że sam ma krytyczny stosunek do wpisów na Twitterze – Mnie nie ma na Twitterze i to świadomie – podkreślił.

– Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zachowywać daleko idącą wstrzemięźliwość, zarówno w kwestiach zawodowych, jak i pozaprofesjonalnych. Rozumiem, że ktoś ma swoje emocje opinie, ale one nie są tak ważne, żeby nas nimi obdarowywać. Chyba że ktoś jest takim megalomanem, że uważa, że cały świat musi o tym wiedzieć – ocenił Kwaśniewski.

Dał też radę prezes Trybunału. – Gdybym był prezesem TK, to bardzo twardo bym poprosił sędziów o to, by z tej metody nie korzystali. Sędzia powinien się wyrażać w swoich werdyktach, artykułach, wykładach. W emocjonalnych wpisach można różne głupstwa napisać. Wydaje się, ze to będzie żyło krótko, ale to będzie żyło wieki – stwierdził.

Podobną radę były prezydent ma dla polityków. – Doświadczenie Trumpa powinno być wystarczające, żeby stosować tę metodę na tyle, na ile to jest potrzebne, a nie wyżywać się w tym systemie twittowania – ocenił Kwaśniewski.

