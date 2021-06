Euro 2020. Media: Duże osłabienie reprezentacji Niemiec. Kluczowy zawodnik nie zagra z Węgrami

Thomas Mueller to na co dzień zawodnik Bayernu Monachium. Jego udział w Euro 2020 był powrotem do reprezentacji Niemiec po okresie przerwy. Zawodnik wystąpił do tej pory w obydwu spotkaniach mistrzostw Europy (przegrana 0:1 z Francją i zwycięstwo 4:2 z Portugalią). Wiadomo jednak, że w ostatnim, decydującym meczu fazy grupowej napastnik nie wystąpi.

Kontuzja kolana Thomasa Muellera

Według niemieckiego dziennika „Bild” Thomas Mueller doznał kontuzji kolana, a dokładniej uszkodzenia torebki stawowej i więzadła w kolanie. Z tego powodu reprezentant Niemiec nie będzie mógł wystąpić w środowym meczu przeciwko reprezentacji Węgier. Wątpliwy jest też jego udział w spotkaniu 1/8 finału po ewentualnym awansie naszych zachodnich sąsiadów do fazy play-off.

Reprezentacja Niemiec znajduje się obecnie na drugim miejscu w grupie z dorobkiem trzech punktów. Aby zapewnić sobie awans z co najmniej tej pozycji muszą w środę 23 czerwca wygrać z reprezentacją Węgier na Allianz Arenie w Monachium. Spotkanie odbędzie się o godzinie 21 i będzie można je oglądać na TVP 2 i TVP Sport.

