Euro 2020. Macedonia Północna - Holandia. Gdzie oglądać mecz, o której początek?

W poniedziałek 21 czerwca w ramach ostatniej kolejki fazy grupowej Euro 2020 zmierzą się lider i czerwona latarnia grupy C. Holandia z 6 punktami podejmie Macedonię Północną, która na swoim koncie ma dwie porażki i zerowy dorobek punktowy. Pomarańczowi do tej pory wygrali z Ukrainą po emocjonującym 3:2 oraz zaskakująco gładko z Austrią 2:0. Macedonia mimo nie najgorszej gry, przegrała z Austrią 3:1 i z Ukrainą 2:1.

W bezpośrednim starciu pomiędzy tymi drużynami również typuje się zwycięstwo grającej u siebie Holandii i porażkę Macedonii Północnej. Nie zmienia tu niczego fakt, że obie drużyny praktycznie nie mają już o co grać. Holandia nawet w rezerwowym składzie będzie faworytem w starciu z krajem o populacji Warszawy. Nie oznacza to jednak, że nie możemy oczekiwać ciekawego meczu. Zmiennikom zespołu Franka de Boera nie brak talentu, za to piłkarzom Igora Angełowskiego nie brak zaangażowania. W meczu o honor Macedończycy z pewnością narzucą twardą walkę swoim przeciwnikom. Czy jednak wystarczy to do zwycięstwa? Przekonamy się wieczorem.

Euro 2020. Macedonia Północna - Holandia

Mecz pomiędzy Macedonią i Holandią rozpocznie się o godzinie 18:00 w poniedziałek 21 czerwca. Drużyny te zmierzą się na Amsterdam ArenA. Spotkanie transmitowane będzie w TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Euro 2020. Trener reprezentacji Szwecji: Lewandowski dostanie od nas dużo uwagi