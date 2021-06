Euro 2020. Ukraina - Austria. Ostra walka o awans w grupie C. Gdzie i o której oglądać?

Ukraina i Austria to dwie drużyny, które na Euro 2020 zaprezentowały się z niezłej strony. Fakt, przegrały z Holandią, ale pokazały wolę walki i fragmenty niezłej gry. Ukraińcy postraszyli nawet faworyta, w pewnym momencie remisując z nim 2:2 i dopiero na końcu przegrywając 2:3. Austria stawiała nieco mniej oporu Oranje, za to gładko poradziła sobie z Macedonią Północną, rozbijając ją 3:1. Podopieczni Andrija Szewczenki z tym samym przeciwnikiem wygrali mniejszą różnicą goli, bo tylko 2:1.

To będzie mecz, w którym trudno wskazać faworyta. Obie drużyny zrobią wszystko, by zająć dla siebie drugie miejsce w grupie. Dzisiejszych rywali nie pogodzi żaden remis, ponieważ Ukraina ma lepszy bilans bramkowy i w razie takiego rozstrzygnięcia, to ona zajmie bezpieczną pozycję, zapewniającą awans. Czeka nas więc mecz walki i zażarta rywalizacja do upadłego. Jeśli mielibyśmy wybierać poza dwoma meczami wyświetlanymi w poniedziałek o 18:00, to wskazalibyśmy jednak na to spotkanie.

Euro 2020. Ukraina - Austria. Gdzie oglądać, o której transmisja?

Mecz Ukrainy z Austrią rozpocznie się o godzinie 18:00 w poniedziałek 21 czerwca. Starcie na Arenie Narodowej w Bukareszcie w Rumunii transmitowane będzie na TVP 1, a przez internet w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl.

