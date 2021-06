Został graczem meczu Anglia – Szkocja, nie zagra z Chorwacją. Gilmour zakażony

Mecz Anglia – Szkocja był jednym z najbardziej zaciętych i emocjonujących spotkań na Euro 2020. Starcie wprawdzie zakończyło się bezbramkowym remisem, ale ofiarna postawa podopiecznych Steve'a Clarke'a zyskała uznanie dziennikarzy i kibiców. UEFA graczem meczu okrzyknęła 20-letniego Billy'ego Gilmoura, który w meczu z Synami Albionu zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji Szkocji. Młody zawodnik nie pomoże jednak swoim kolegom w starciu z Chorwacją.

Billy Gilmour ma koronawirusa

U zawodnika Chelsea wykryto zakażenie koronawirusem, przez co 20-latek nie zagra w meczu z Chorwacją, który będzie kluczowy w walce o awans do 1/8 finału mistrzostw Europy. Jak podaje Sky Sports, Gilmoura czeka 10-dniowa izolacja, przez co w przypadku awansu Szkotów, nie zobaczymy go również w pierwszym meczu fazy pucharowej.

Gilmour jest jedynym szkockim piłkarzem, który otrzymał pozytywny wynik testu. Przebadano również wszystkich angielskich zawodników, ale w kadrze Garetha Southgate'a nie wykryto żadnego zakażenia.

Przypomnijmy, mecz Chorwacja – Szkocja już we wtorek 22 czerwca o godz. 21. Zwycięzca tego starcia zwiększy swoje szanse na awans do 1/8 finału. W przypadku remisu obie drużyny pożegnają się z turniejem bez względu na to, jaki wynik padnie w równolegle rozgrywanym spotkaniu Czechów z Anglikami.

