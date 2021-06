Euro 2020. Polacy zmęczeni? Rzecznik PZPN komentuje, Puchacz obraca sprawę w żart

Polacy swój pierwszy mecz na Euro 2020 przegrali w dość słabym stylu. Słowacja odprawiła Biało-Czerwonych z wynikiem 2:1, a czerwoną kartkę obejrzał Grzegorz Krychowiak. Po tym meczu dziennikarze sportowi z naszego kraju zaczęli zwracać uwagę na zmęczenie zawodników Paulo Sousy. Tomasz Smokowski na antenie „Kanału Sportowego” postanowił ujawnić poznane wyniki testu zmęczeniowego jednego z zawodników reprezentacji Polski.

– Dwa dni po meczu z Islandią on miał 900. Norma dla zwykłego amatora to jest 170, a dla zawodowego piłkarza to jest 300. A on miał 900! – podkreślał dziennikarz. – Może nie powinniśmy robić niepotrzebnej afery, ale wiem to z dobrych źródeł. Dwa ostatnie dni przed meczem ze Słowacją były treningowo wyjątkowo trudne dla piłkarzy. Poszli do Sousy i prosili go, by odpuścił. A on nie odpuścił – przekazał Smokowski.

Euro 2020. Zmęczeni reprezentanci? Rzecznik PZPN wyjaśnia

Na takie słowa postanowił zareagować rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski. W poniedziałek 21 czerwca tłumaczył, że wspomniane testy zmęczeniowe to kinaza kreatynowa, pokazująca poziom wyczerpania organizmu. – Tylko jeden piłkarz miał tak wysoki wynik, więc wiedzieliśmy, o którego chodzi. Ten zawodnik nie trenował z drużyną przez ponad tydzień, bo był kontuzjowany, a w przypadku kontuzjowanych zawodników te wyniki zawsze są wysokie – podkreślał.

Kwiatkowski stwierdził, że wokół opisywanych wyników powstało już zbyt duże zamieszanie, dlatego zdecydował się na wyjaśnienie sytuacji. – Zmęczenie to zresztą indywidualna kwestia – dodawał. – Czasami ktoś ma wyższe wyniki, a wcale nie oznacza to przemęczenia. Po prostu organizm jego może się wolniej regenerować. Zaufajcie naszemu sztabowi medycznemu, który jest bardzo doświadczony – zwracał uwagę rzecznik PZPN.

Euro 2020. Puchacz o markerach zmęczeniowych

O markery zmęczeniowe pytano też Tymoteusza Puchacza. Lewy obrońca naszej kadry na początku żartował, że jedyne markery, jakie widział, to te do rozdawania autografów na piłkach i koszulkach. Później jednak zdobył się na poważną odpowiedź i zapewniał, że zawodnicy reprezentacji Polski to profesjonaliści, którzy nie mają problemów ze zmęczeniem. – Jesteśmy gotowi do następnego meczu ze Szwecją, czujemy się bardzo dobrze -podkreślał.

