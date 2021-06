Paulo Sousa zwrócił się do kibiców. „Czuję dumę reprezentując wasz kraj”

Mecz Hiszpania – Polska oglądało na żywo 16 tys. kibiców, a na trybunach pojawili się także Polacy. Przez całe spotkanie żywiołowo dopingowali Biało-Czerwonych, co nie umknęło uwadze selekcjonerowi reprezentacji. – Chciałbym przekazać naprawdę wielkie podziękowania od piłkarzy i od sztabu dla wszystkich Polaków. Dla tych, którzy są w domu, ale przede wszystkim dla tych, którzy przybyli na stadion – powiedział Paulo Sousa na nagraniu zamieszczonym na twitterowym kanale Łączy nas piłka.

Paulo Sousa do kibiców: Pchajcie nas do przodu

Trener Biało-Czerwonych podkreślił, że fani byli „głośni i wspierający”. – To było niesamowite. Byliście naprawdę mocni, bardzo to doceniamy. To coś, co daje energię. Ani przez moment nie słyszeliśmy hiszpańskich kibiców. Słyszeliśmy głównie was – kontynuował. – Czuję dumę reprezentując wasz kraj – dodał.

Portugalski szkoleniowiec pod koniec swojego krótkiego przemówienia ponownie podziękował kibicom i zaapelował o to, by podtrzymywali wiarę w zespół. – I nadal pchajcie nas do przodu, dajcie nam całą energię, jaką macie. A my zrobimy wszystko, by sprawić, że będziecie naprawdę dumni – podsumował.

twitterCzytaj też:

Euro 2020. Zdjęcie warte tysiąca słów. Czy to zapowiedź powrotu Krychowiaka do kadry?