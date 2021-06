Euro 2020. Polska - Szwecja. Ogłoszono skład sędziowski. Mecz poprowadzi „ulubieniec” Mourinho

Polska zagra ze Szwecją o awans do fazy pucharowej Euro 2021. W poniedziałek 21 czerwca ogłoszono skład sędziowski, który poprowadzi to arcyważne dla naszej reprezentacji spotkanie. Sędzią głównym będzie Michael Oliver. Jego asystentami będą Stuart Burt i Simon Bennett. Sędzią technicznym będzie z kolei Anthony Taylor, a odpowiedzialnym za powtórki sędzią VAR - Christopher Kavanagh.

Angielski zespół sędziów poprowadzi 36-letni, doświadczony arbiter. Michael Oliver to jednak postać, która nie zawsze była uważana za jednego z najlepszych sędziów Premier League. Przed kilkoma laty w mediach społecznościowych utworzono nawet profil, w którym nazwano go najgorszym w swoim fachu. Za pracą Olivera nie przepada też Jose Mourinho, który zwracał uwagę, że przyznaje on karne przeciwko Tottenhamowi częściej niż przeciw każdemu innemu klubowi. Po jednym ze spotkań twierdził też, że sędzia był „zmęczony”, a w innym wyraził „zdumienie” jego decyzjami.

Jak dotąd Oliver sędziował tylko jeden mecz reprezentacji Polski. Była to przegrana z Nigerią 0:1 w towarzyskim starciu z 2018 roku. To jednak doświadczony fachowiec: mimo młodego wieku w swojej karierze prowadził aż 18 meczów Ligi Mistrzów i 20 Ligi Europy.

Euro 2020. Szwecja - Polska. Gdzie oglądać mecz, o której początek?

Polska i Szwecja zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt-Petersburgu. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, a w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Euro 2020. Zdjęcie warte tysiąca słów. Czy to zapowiedź powrotu Krychowiaka do kadry?