Holandia i Austria w 1/8 finału Euro 2020. Jedna z drużyn zagra z Włochami

Przed ostatnią kolejką spotkań pewnymi gry w 1/8 finału Euro 2020 z grupy C byli jedynie Holendrzy. Wygrane z Austrią i Ukrainą dały graczom Oranje awans z pierwszego miejsca i komfort przed spotkaniem z Macedonią Północną.

Holandia awansuje z pierwszego miejsca

Podopieczni Franka de Boera podeszli do tego meczu poważnie, chociaż rywale nie zamierzali odpuszczać. Trajkowski raz trafił do siatki ze spalonego, a raz uderzył w słupek, jednak to Holendrzy otworzyli wynik. W 24. minucie Depay skutecznie wykończył kontratak, a rezultat 1:0 utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron prowadzenie swojej drużyny podwyższył Wijnaldum, któremu asystował Depay. Były już gracz Liverpoolu kolejne trafienie dołożył w 58. minucie, a jego reprezentacja wygrała 3:0.

Holendrzy w 1/8 finału zagrają z trzecią drużyny z grupy D, E lub F. Rozstrzygnięcia w tych grupach poznamy dopiero we wtorek i środę. Przypomnijmy, wówczas czekają nas starcia Czechów z Anglikami, Chorwatów ze Szkotami, Polaków ze Szwedami, Hiszpanów ze Słowakami, Węgrów z Niemcami oraz Portugalczyków z Francuzami. Obecnie trudno przewidzieć, z kim zmierzą się gracze Oranje. Wiadomo jedynie, że o ćwierćfinał powalczą w niedzielę 27 czerwca o godz. 18 na stadionie w Budapeszcie.

Austria w 1/8 finału Euro 2020

W równolegle rozgrywanym spotkaniu mierzyły się reprezentacje Austrii i Ukrainy, które walczyły o drugie miejsce w grupie i pewny awans do 1/8 finału. Podopieczni Andrija Szewczenki nie prezentowali się najlepiej, co w pierwszej połowie wykorzystali ich rywale. W 21. minucie po dośrodkowaniu Alaby do piłki dopadł Baumgartner, który uderzeniem z powietrza dał Austriakom prowadzenie. Wynik 1:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

Austriacy w meczu 1/8 finału Euro 2020 zmierzą się z pierwszą drużyną grupy A, czyli z Włochami. Spotkanie odbędzie się w sobotę 26 czerwca na Wembley w Londynie. Ukraińcy z kolei kończą zmagania grupowe z trzema punktami na koncie i muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych spotkaniach, by liczyć na awans do 1/8 finału.

