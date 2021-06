Euro 2020. Ukraina - Austria. Wynik i podsumowanie meczu decydującego o grupie C

Ukraina i Austria to dwie drużyny, które na Euro 2020 zaprezentowały się z dobrej strony. Fakt, przegrały z Holandią, ale pokazały wolę walki i fragmenty niezłej gry. Ukraińcy postraszyli nawet faworyta, w pewnym momencie remisując z nim 2:2 i dopiero na końcu przegrywając 2:3. Austria stawiała nieco mniej oporu Oranje, za to gładko poradziła sobie z Macedonią Północną, rozbijając ją 3:1. Podopieczni Andrija Szewczenki z tym samym przeciwnikiem wygrali mniejszą różnicą goli, bo tylko 2:1.

Bezpośrednie starcie obu tych drużyn było więc meczem, w którym trudno wskazać faworyta. Obie drużyny robiły wszystko, by zająć dla siebie drugie miejsce w grupie. Od początku wiadomo było, że remis nie pogodzi tych zespołów, ponieważ Ukraina miała lepszy bilans bramkowy i w razie takiego rozstrzygnięcia, to ona zajęłaby bezpieczną pozycję zapewniającą awans.

Euro 2020. Ukraina – Austria. Przebieg meczu

Austria musiała zaatakować i tak też się stało. Od pierwszych minut trwała kanonada na bramkę George'a Buschana. Najgroźniejsze ataki sunęły lewą flanką, gdzie bardzo wysoko – często na pozycji skrzydłowego – grał kapitan reprezentacji Austrii, David Alaba. Napór podopiecznych Franco Fody przyniósł skutek w 21. minucie, kiedy to pod rzucie rożnym wykonanym własnie przez Alabę, piłkę do bramki skierował Christoph Baumgartner. Austriacy nie zwalniali tempa i do końca pierwszej połowy mieli jeszcze kilka znakomitych okazji bramkowych. W dogodnych sytuacjach nie potrafili jednak zakończyć akcji golem. Fatalnie strzelił m.in. gwiazdor tej reprezentacji, Marko Arnautovic.

W drugiej połowie obraz meczu nie zmienił się, mimo wczesnej zmiany zawodnika w drużynie Ukrainy (Wiktor Cyhankow za Rusłana Malinowskiego). Nadal częściej przy piłce byli Austriacy i to oni częściej atakowali. Zmartwiona mina trenera Andrija Szewczenki mówiła nam wiele o jego ocenie tego meczu, choć na pozór starał się on zachować spokój. Najgroźniejszą akcję dla drużyny grającej w żółtych strojach stworzył jednak Konrad Laimer, który był bliski trafienia samobójczego. Wiele to mówi o dyspozycji drużyny ukraińskiej, która ostatecznie zajęła trzecie miejsce w grupie B.

Euro 2020. Ostateczny kształt grupy C

Ostatecznie mecz zakończył się więc wygraną 1:0 dla Austrii. Tym samym z grupy C awansowały Holandia i z drugiego miejsca Austria. Dla tego drugiego zespołu jest to pierwszy w historii awans do 1/8 mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ukraina musi z kolei czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach, by wiedzieć, czy uda jej się awansować z trzeciego miejsca.Ostatnią pozycję zajęła Macedonia Północna, która w trzech meczach nie wywalczyła ani jednego punktu.

