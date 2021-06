Euro 2020. Foden założył się z reprezentantami Anglii. Teraz zaczniecie im kibicować!

Anglia po dwóch meczach ma na swoim koncie 4 punkty i do bezpiecznego awansu z grupy D brakuje jej co najmniej remisu w meczu z Cechami. Już teraz więc podopieczni Garetha Southgate'a nieśmiało marzą o wielkim finale Euro 2020 i końcowym zwycięstwie w turnieju. Jeśli udałaby im się ta sztuka, to zgodzą się na wszystko – zwłaszcza na tak drobną rzecz, jak przefarbowanie włosów. Że wyglądaliby niedorzecznie? Nadal byliby mistrzami Europy, więc kogo interesują szczegóły.

Dokładnie taki zakład zrobił ze swoimi kolegami młody zawodnik Manchesteru City, Phil Foden. Piłkarz, który sam swoją fryzurą chciał oddać cześć Paulowi Gascoine'owi, namówił do tego resztę zespołu. – Powiedziałem drużynie, że jak wygramy mistrzostwa, to będą musieli zrobić sobie taką samą fryzurę, jak ja. Wszyscy się zgodzili – ujawnił w wywiadzie dla portalu „Talksport.com”. Przyznajemy, że Harry Maguire z białymi włosami byłby przekomicznym widokiem, dlatego będziemy trzymać kciuki.

20-letni zaledwie Foden całkiem dobrze orientuje się w historii piłki, nie tylko krajowej. – Mam nadzieję, że zobaczę wszystkich z białymi włosami. Kiedyś Rumunia zrobiła to podczas jednego z turniejów. Myślę, że będzie zabawnie – mówił dziennikarzom. Ostatni mecz w grupie Anglicy grają przeciwko Czechom. Oba zespoły mają po 4 punkty, więc to między nimi rozstrzygnie się walka o pierwsze miejsce w tabeli.

