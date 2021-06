Euro 2020. Czechy - Anglia o dominację w grupie D. Gdzie oglądać, o której początek?

Anglia po dwóch pierwszych meczach Euro 2020 ma co prawda tyle samo punktów co Czechy, ale gorszy bilans bramkowy. W razie remisu we wtorek zajęłaby więc jedynie drugie miejsce w swojej grupie. Piłkarze prowadzeni przez Garetha Southgate'a muszą walczyć o zwycięstwo, jeśli zależy im na uprzywilejowanej pozycji.

Piłkarze z Anglii i Czech nie mogą przy tym zapominać, że w grze wciąż pozostają Chorwacja i Szkocja. Ewentualna wygrana którejś z tych drużyn w równoległym meczu może bowiem poważnie skomplikować sytuację w grupie D. Obecnie zespoły z miejsc 3 i 4 mają po jednym punkcie, ale wygrana pozwoliłaby im zrównać się z którymś z liderujących obecnie rywali, a odpowiednia liczba goli mogłaby nawet pomóc w przeskoczeniu tych drużyn.

Oczywiście faworytem w starciu z Czechami są Anglicy. Nawet mocno rezerwowy skład tej drużyny będzie pełen gwiazd. Szkoci pokazali jednak, że samymi nazwiskami nie wygrywa się meczów, a zaangażowaniem i wolą walki można nadrobić wszelkie braki i powstrzymać nawet najgroźniejszego przeciwnika.

Euro 2020. Czechy - Anglia. Gdzie oglądać, o której transmisja?

Mecz Anglii z Czechami rozpocznie się we wtorek 22 czerwca o godzinie 21:00. Starcie na Wembley będzie transmitowane w TVP 1, TVP 4K, TVP Sport, a także w internecie przez aplikację mobilną oraz na stronie sport.tvp.pl.

