Euro 2020. Finlandia – Belgia. Czerwone Diabły wygrywają rywalizację w grupie!

Awans Finów na Euro 2020 był historycznym osiągnięciem, ponieważ reprezentacja tego kraju nigdy nie grała na turnieju tej rangi. Debiutanci szybko stali się rewelacją mistrzostw, a wygrana 1:0 z Danią i minimalna porażka z Rosją (0:1) pozwoliły im pozostać w grze o awans do 1/8 finału. Grę na tym etapie rozgrywek zapewniał remis z Belgami oraz korzystny rezultat w równolegle rozgrywanym spotkaniu Rosja – Dania.

Pierwsza połowa na remis

Belgowie, którzy wygrali dwa pierwsze mecze na Euro 2020, dominowali od początku spotkania. Podopieczni Roberto Martineza częściej byli przy piłce i spychali rywali do defensywy. Dobrą okazję mieli w 15. minucie, ale Hradecky świetnie interweniował po strzale Lukaku. Czerwony Diabły dalej próbowały sił w ataku pozycyjnym, a ich rywale nie byli w stanie odpowiedzieć i stworzyć zagrożenia pod bramką Courtoisa.

I chociaż trzecia drużyna ostatnich mistrzostw świata przeważała, grając przy tym na dużym „luzie”, to nie potrafiła przekuć tej dominacji na stuprocentowe sytuacje. W 37. minucie de Bruyne miękko zagrywał w pole karne, do piłki dopadł Lukaku, ale uderzył głową wprost w Hradeckiego. Wynik 0:0, który satysfakcjonował Finów, utrzymał się do przerwy.

Belgowie dopięli swego

Po zmianie stron Belgowie dalej szukali swoich szans, coraz mocniej naciskając na rywali. W 53. minucie na bramkę płasko uderzał Hazard jednak niecelnie. Dwie minuty później uderzał Chadli, ale wprost w ręce Hradeckiego. W 65. minucie błąd fińskich obrońców wykorzystał Lukaku, który dostał prostopadłe podanie od de Bruyne, odwrócił się z piłką i pewnym strzałem dał prowadzenie swojej drużynie. Sędzia po weryfikacji VAR nie uznał jednak bramki wskazując, że zawodnik Interu był na spalonym.

To, co nie udało się Lukaku, powiodło się w 74. minucie Vermaelenowi. Stoper wyszedł najwyżej do piłki centrowanej z rzutu rożnego, uderzył kozłem głową i trafił w spojenie słupka z poprzeczką. Futbolówka odbiła się jeszcze od Hradeckiego i wpadła do bramki. Mimo coraz śmielszych prób Finom nie udało się odpowiedzieć trafieniem.

W 81. minucie prowadzenie podwyższyli Belgowie, a konkretnie Lukaku, który świetnie odnalazł się w polu karnym i z około jedenastu metrów oddał precyzyjny strzał. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Belgów. Tym samym Czerwone Diabły z kompletem zwycięstw awansowały do 1/8 finału Euro 2020 z pierwszego miejsca w grupie B.

