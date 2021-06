Belgia i Dania awansowały do 1/8 finału. Tam czeka już Walia

Przed ostatnią kolejką spotkań w grupie B każda z drużyn mogła marzyć o awansie do 1/8 finału Euro 2020. Grę na tym etapie rozgrywek już wcześniej zapewnili sobie Belgowie, ale porażka z Finami sprawiłaby, że weszliby do najlepszej szesnastki turnieju z drugiego miejsca. Apetyt na awans miały również reprezentacje Rosji i Danii, które mierzyły się w bezpośrednim starciu.

Belgia w 1/8 finału z pierwszego miejsca

Przebieg spotkania Finlandia - Belgia wskazywał na dużą pewność siebie podopiecznych Roberto Martineza. Belgowie zdominowali przeciwnika, częściej będąc przy piłce, jednak w pierwszej połowie mieli problem z przełożeniem tego na sytuacje bramkowe. Ich rywale z kolei skupiali się na defensywie, a próby zmiany wyniku ograniczali głównie do gry z kontrataków. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się wynikiem 0:0.

Po zmianie stron padły dwie bramki dla Czerwonych Diabłów. Najpierw w 74. minucie piłka dość pechowo odbiła się od Hradeckiego i wpadła do siatki, przez co fińskiemu bramkarzowi zapisano trafienie samobójcze. Siedem minut później Lukaku podwyższył prowadzenie na 2:0, a taki wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

Belgia wygrała rywalizację w grupie B, a w 1/8 finału zmierzy się z trzecią drużyną z grupy A, D, E lub F. Czerwone Diabły swój mecz o ćwierćfinał rozegrają w niedzielę 27 czerwca o godz. 21 w Sewilli.

Dania przechodzi dalej

W równolegle rozgrywanym spotkaniu mierzyły się reprezentacje Rosji i Danii. Podopieczni Stanisława Czerczesowa najpierw ulegli Belgom (0:3), a później wygrali 1:0 z Finlandią, dzięki czemu pozostawali w grze o 1/8 finału. Również Duńczycy mieli szansę na awans, chociaż przegrali dwa pierwsze spotkania Euro 2020.

Pierwsza połowa starcia upłynęła pod znakiem dominacji Duńczyków, którzy częściej byli przy piłce. Rosjanie jednak odpowiadali dobrymi akcjami, jak ta z 18. minuty, kiedy Gołowin ograł jednego z obrońców i oddał strzał prosto w Schmeichela. Wynik spotkania otworzyli jednak podopieczni Kaspera Hjulmanda. W 38. minucie Damsgaard zaskoczył Saponowa technicznym strzałem z dystansu i dał prowadzenie swojej drużynie. Rezultat 1:0 dla Danii utrzymał się do przerwy.

Po przerwie sytuacja Rosjan stała się jeszcze trudniejsza. W 59. minucie fatalny błąd popełnił Zobnin, który chcąc podać do Saponowa wyłożył piłkę Poulsenowi. Duńczyk nie miał problemu z umieszczeniem piłki w pustej bramce. Gdy wydawało się, że zawodnicy Hjulmanda kontrolują przebieg spotkania, arbiter podyktował rzut karny dla Rosjan. Jedenastkę na bramkę pewnie zamienił Dziuba, dając gola kontaktowego swojej drużynie. Później strzelali już tylko Duńczycy. Najpierw w 79. minucie wynik podwyższył Christensen, a trzy minuty później rezultat na 4:1 ustalił Maehle.

Dania w 1/8 finału zmierzy się z drugą drużyną grupy A, czyli Walią. Ten mecz o ćwierćfinał rozpocznie się w sobotę 26 czerwca o godz. 18 w Amsterdamie. Finowie z kolei z trzema punktami na koncie zajęli trzecie miejsce w grupie B i muszą liczyć na rozstrzygnięcia w innych grupach.

Czytaj też:

Euro 2020. Foden założył się z reprezentantami Anglii. Teraz zaczniecie im kibicować!