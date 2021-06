Iga Świątek rozpoczyna zmagania na brytyjskich kortach. Kiedy oglądać mecz Polki?

Iga Świątek po przegranym finale debla Rolanda Garrosa, w którym występowała w parze razem z Bethanie Mattek-Sands zrezygnowała z udziału w WTA w Berlinie i wróciła do Polski gdzie przez jakiś czas przygotowywała się do meczów na trawie. Polka wraca do rywalizacji 22 czerwca, ponieważ bierze udział w WTA Eastbourne.

Z kim zagra Iga Świątek?

Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju zmierzy się z Heather Watson, 70. rakietą światowego rankingu WTA. Te dwie tenisistki do tej pory mierzyły się ze sobą tylko raz w 2019 roku podczas kwalifikacji do turnieju w Toronto. Nasza reprezentantka wygrała wtedy spotkanie 2:0 (6:4, 6:2).

Jeśli Świątek wygra z Watson może w drugiej rundzie turnieju trafić na Rosjankę Darię Kasatkinę lub na jej rodaczkę Wierę Zwonariową. Trwający prawie tydzień (21-26 czerwca) turniej WTA w Eastbourne jest ostatnią szansą przed Wimbledonem do treningu na trawie.

WTA Eastbourne. Gdzie oglądać spotkanie Polki?

Mecz Watson – Świątek zostanie rozegrany 22 czerwca około godziny 14. Spotkanie reprezentantki Polski jest trzecią z kolei potyczką zaplanowaną na głównym korcie. Transmisję z turnieju można będzie śledzić na CANAL+ Sport.

