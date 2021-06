Euro 2020. Kulisy meczu z Hiszpanią. Szczęsny: Hiszpanie mieli nas dosyć. To fajne uczucie

Reprezentacja Polski pokazała 19 czerwca w meczu przeciwko Hiszpanii mocny charakter i wolę walki. Biało-Czerwoni zremisowali spotkanie z faworytem 1:1 i są dalej w grze o awans do 1/8 finału Euro 2020. Na kanale „Łączy Nas Piłka” został opublikowany film z okresu poprzedzającego piękny piłkarski wieczór w Sewilli. Nagrano między innymi fragment odprawy przedmeczowej Paulo Sousy i rozmowy z szatni przed i w trakcie meczu z Hiszpanią.

„Zasługujemy na szacunek”

Na odprawie przedmeczowej Paulo Sousa zwracał uwagę na ważny aspekt komunikacji pomiędzy zawodnikami. – Panowie, dużo komunikacji pomiędzy Moderem i Klichem, a także pomiędzy trzema środkowymi obrońcami. Nie wpuszczajcie Hiszpanów między siebie – powiedział selekcjoner. – To nie jest kwestia motywacji tylko szacunku. W życiu tego potrzeba. Chcemy być szanowani. Zasługujemy na szacunek – dodał trener.

W sobotę 19 czerwca panował duży spokój. – Przed meczem było w szatni wyjątkowo cicho. Było widać skupienie i koncentrację. Podobało mi się, że tam był spokój, a na boisku się działo – skomentował atmosferę przedmeczową Wojciech Szczęsny. – Jesteśmy wielcy. Możemy to zrobić i zrobimy to. Wierzcie w to – krzyczał przed rozpoczęciem Paulo Sousa. – Także zap********* panowie! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – dodał od siebie jeden z zawodników.

Zimna głowa i koncentracja w przerwie

– Podobało mi się najbardziej, że po straconej bramce nie opadły nam głowy i nie przestaliśmy wierzyć – mówił w filmie Szczęsny. – Stworzyliśmy sytuację, w której Hiszpanie mieli nas dość, a to bardzo fajne uczucie – dodał bramkarz. W przerwie spotkania mimo niekorzystnego wyniku nie zabrakło motywacji i koncentracji. – Panowie atakujemy od pierwszej minuty. Wierzymy, że możemy mieć tutaj dobry wynik! – grzmiał w szatni Lewandowski. – Mental i drużyna! – krzyczał ze zdartym gardłem jeszcze inny zawodnik.

Teraz przed Biało-Czerwonymi kolejny mecz o wszystko. Polacy zagrają ze Szwedami spotkanie, które muszą wygrać. – Musimy zdobyć trzy punkty i nic innego się nie liczy. To bardzo jasna i komfortowa sytuacja – powiedział w materiale Szczęsny. Podopieczni zagrają trzeci mecz w grupie 23 czerwca o godzinie 18.

