Euro 2020. Polska - Szwecja. Biało-Czerwoni przed wielką szansą na awans

Polska ze Szwecją zagra o dalszy byt na Euro 2020, a nie – jak do niedawna sądzono – tylko o honor. Co prawda piłkarze Paulo Sousy skomplikowali sobie zadanie porażką 1:2 ze Słowacją, ale później dali kibicom nadzieję remisem 1:1 z Hiszpanią. Do awansu do fazy pucharowej nie wystarczy im oczywiście tylko remis. Muszą wygrać ze Szwedami, którzy mają już 4 punkty i są liderem grupy E.

Nasza reprezentacja jest taka, jak scharakteryzowali ją przed turniejem zagraniczni eksperci – nieprzewidywalna. Mamy światowej klasy zawodników, takich jak Robert Lewandowski czy Mateusz Klich, ale też potrafimy pokazać brak zgrania i proste błędy w obronie. Porażka z niżej notowaną Słowacją i remis z Hiszpanią doskonale to zdanie potwierdzają. Z kolei o Szwedach wszyscy mówią, że to ekipa „solidna” – może i pozbawiona większych gwiazd, ale grająca zespołowo i skutecznie. Tu podobnie – ową solidność potwierdzają zarówno remis ze Szwecją, jak i wygrana ze Słowacją.

Euro 2020. Szwecja – Polska. Gdzie oglądać mecz, o której początek?

Polska i Szwecja zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt Petersburgu. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, a w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl.

