Euro 2020. Duże osłabienie dla reprezentacji Anglii. Dwóch zawodników nie zagra przeciwko Czechom

Reprezentacja Anglii oficjalnie potwierdziła, że Mason Mount i Ben Chilwell poddadzą się samoizolacji aż do 28 czerwca. Decyzja została skonsultowana z angielską służbą zdrowia.

Jaki jest powód samoizolacji?

Mason Mount i Ben Chilwell grali w spotkaniu przeciwko reprezentacji Szkocji. W tym meczu mieli bliski kontakt ze Szkotem Billy Gilmourem, u którego wyszedł pozytywny wynik na COVID-19. Po konsultacji z angielską służbą zdrowia postanowiono, że obaj reprezentanci Synów Albionu przejdą samoizolację, która ma potrwać do 28 czerwca. Oznacza to, że nie zagrają oni we wtorkowym meczu przeciwko Czechom.

Na oficjalnej stronie angielskiego związku piłki nożnej możemy przeczytać, że „Mount i Chilwell będą trenować indywidualnie w specjalnie wydzielonych obszarach angielskiej bazy szkoleniowej St. George's Park, do której reszta drużyny wróci po wtorkowym meczu z Czechami”. Reprezentacja informuje również, że cały sztab wraz z zawodnikami otrzymał zarówno w niedzielę 20 jak i w poniedziałek 21 czerwca negatywne wyniki testów na koronawirusa.

Czechy – Anglia. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Anglii z Czechami rozpocznie się we wtorek 22 czerwca o godzinie 21:00. Starcie na Wembley będzie transmitowane w TVP 1, TVP 4K, TVP Sport, a także w internecie przez aplikację mobilną oraz na stronie sport.tvp.pl.

