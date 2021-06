Euro 2020. Sousa zirytował się na dziennikarza. Dziwne pytanie przed Polska – Szwecja

Mecz Polska – Szwecja rozgrzewa wyobraźnię kibiców. Po pechowej przegranej ze Słowacją i wywalczonym remisie z Hiszpanią Biało-Czerwoni nadal mają szansę na awans do fazy pucharowej Euro 2020. Niektórzy jednak nie wychwytują obecnego pozytywnego nastroju wokół kadry. Dziennikarz TVP Sport w programie „Łączy nas Euro” zadał trenerowi Paulo Sousie dość niefortunne pytanie.

– Czy niezależnie od wyniku meczu ze Szwecją będzie pan nadal pracował z reprezentacją Polski? – pytał Portugalczyka Radosław Przybysz. Sousa dość poruszony tym zagadnieniem odparł, że „nie rozumie”. – Skupiamy się na meczu ze Szwecją, który jest najważniejszy, a pan zadaje mi takie pytanie. Teraz liczy się tylko środowe spotkanie, a potem będziemy szli dalej – podkreślał, kierując uwagę na najbliższe starcie Biało-Czerwonych.

Euro 2020. Sousa przed Szwecją: Tylko zwycięstwo pozwoli nam iść do przodu i dalej się rozwijać

Pracownik TVP próbował wybrnąć, odwołując się do licznych wypowiedzi Sousy na temat „kultury gry” i budowaniu mocnej drużyny. Sousa stwierdził, że faktycznie mówi o tym od początku. – Tego nie osiąga się w jeden dzień, zwłaszcza w reprezentacji. Potrzeba czasu do rozwoju, zbudowania podwalin, by zmienić nasz model gry i mentalne nastawienie. Cały czas mówię o procesie, w tym momencie etapem rozwoju jest mecz ze Szwecją. Tylko zwycięstwo pozwoli nam iść do przodu i dalej się rozwijać – podkreślał.

Euro 2020. Szwecja – Polska. Gdzie oglądać mecz, o której początek?

Polska i Szwecja zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt-Petersburgu. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, a w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl.

