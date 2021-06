Euro 2020. Trzy słowa od Roberta Lewandowskiego przed meczem Polska - Szwecja

Robert Lewandowski we wtorek 22 czerwca opublikował na swoim koncie na Instagramie wymowne zdjęcie. Kapitan reprezentacji Polski jest na nim uśmiechnięty i wydaje się szczerze zrelaksowany. Do fotografii dołączył prosty komunikat: „Gotowi na jutro”. Nie zabrakło też emoji: uśmiechniętej twarzy, zaciśniętej pięści i flagi Polski.

Zaledwie pięć godzin wystarczyło, by opisaną powyżej wiadomość polubiło blisko 250 tys. osób. Zdjęcie skomentowano też prawie 1200 razy. Te liczby pokazują, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się mecz Polski ze Szwecją, którego stawką dla naszej drużyny jest awans do dalszej fazy Euro 2020.

instagram

To także dowód na to, że popularność Lewandowskiego utrzymuje się na wysokim poziomie nie tylko wtedy, kiedy gra w Bundeslidze czy Lidze Mistrzów. Kibice z całego świata trzymają też kciuki za „Lewego” w jego meczach reprezentacyjnych. Oznacza to oczywiście, że wspierają także naszą kadrę. Świadomość tego faktu może wywołać uśmiech także na twarzach polskich kibiców.

Euro 2020. Szwecja – Polska. Gdzie oglądać mecz, o której początek?

Polska i Szwecja zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt-Petersburgu. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, a w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Euro 2020. Ostatni trening przed meczem ze Szwecją. Tak ćwiczyli polscy bramkarze