Euro 2020. Sousa o papierosie Szczęsnego: To zdjęcie jest gorsze niż fakt, że piłkarz popala

Paulo Sousa spytany przez zagranicznego dziennikarza, czy palenie papierosów w reprezentacji Polski jest "ok", udzielił zaskakującej odpowiedzi. – Najgorsze dla mnie to przebywanie paparazzi w tym miejscu gdzie zawodnicy – stwierdził. – To gorsze niż jeden gracz, który pali i ukrywa się z tym. Myślę, że wszyscy powinniśmy mieć wrażliwość w tej materii i edukować młode pokolenia – mówił.

Skonsternowany dziennikarz poprosił o doprecyzowanie, wyjaśnienie kwestii edukacji młodzieży. Pytał, czy młodzież ma być edukowana w temacie palenia papierosów. – Złe jest pokazywanie młodym chłopcom takie rzeczy. Wielu graczy pali, to naturalne. Nie robią tego publicznie – zastrzegał Sousa. – W mojej opinii to zdjęcie było gorsze niż fakt, że jeden gracz pali w ukryciu – powtórzył.

Euro 2020. Wojciech Szczęsny przyłapany na papierosie

Niefortunne zdjęcie polskiego golkipera wykonali paparazzi pracujący w brytyjskim brukowcu „The Sun”. Na ujęciu widać, jak Szczęsny pali papierosy przed hotelem w Sewilli, ubrany w dres reprezentacji Polski. W gazecie można przeczytać, że cała sytuacja wydarzyła się w chwili, kiedy w pobliżu znajdowało się kilku innych Biało-Czerwonych.

