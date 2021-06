Euro 2020. Sousa o zdjęciu z Krychowiakiem: Łączycie je z czerwoną kartką, co jest nieprawdą

– To zdjęcie powstało tylko dlatego, że za wcześnie weszliście na boisko po treningu. Dziennikarze chcą łączyć je z czerwoną kartką. Rozmawiam z większością zawodników: w hotelu, na boisku. Wtedy rozmawialiśmy głównie o grze pozycyjnej, intensywności. On dobrze wie, co ma poprawić. W pierwszej grze w kwalifikacjach do MŚ był wybitny w mojej opinii. To ktoś, kto rozumie grę. Unikalny zawodnik, biorąc pod uwagę to, co mamy w zespole – mówił Paulo Sousa.

Euro 2020. Sousa o Krychowiaku: Chcemy od niego więcej, on może to zrobić

– Krychowiak to zawodnik doświadczony, potrafi znacznie więcej. Chcemy od niego więcej, on może to zrobić. Rozmawialiśmy o tym, szczególnie o jego intensywności. By był proaktywny, a nie reaktywny, bo rozumie grę pozycyjną bardzo dobrze. To coś, czego od niego potrzebujemy. By upewnił się, że będzie gdzie trzeba, zanim wydarzenia dotrą w to miejsce. Ponieważ wtedy biega mniej, jest bardziej świeży i może podejmować lepsze decyzje. To gracz, który wie doskonale, co powinno być zrobione dla drużyny. Jego poruszanie się, zajmowanie pozycji – głównie o tym rozmawialiśmy – wyjawił trener Sousa.

