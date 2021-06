Polska czy Szwecja? Alpaka Olaf już wie, kto wygra mecz!

Alpaka Olaf towarzyszy nam od początku Euro 2020, typując mecze Polaków. Tym razem nasz niezależny ekspert został poproszony o wskazanie, kto wygra mecz Szwecja – Polska. To starcie będzie decydujące w kontekście walki Biało-Czerwonych o awans do 1/8 finału, przez co towarzyszą mu wielkie emocje.

Zwierzę miało do wyboru dwie przekąski, odpowiadające flagom Szwecji i Polski. I chociaż Olafowi przeszkadzał kolega, to alpaka nie miała wątpliwości – mecz wygrają podopieczni Paulo Sousy. Nam pozostaje wierzyć, że wskazanie niezależnego eksperta znajdzie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ Biało-Czerwoni muszą zgarnąć trzy punkty, by liczyć się w walce o udział w dalszej fazie turnieju.

Kim jest alpaka Olaf?

Olaf, podobnie jak kilka innych alpak, mieszka na warszawskiej Białołęce. Zwierzęta żyją tam od trzech lat i przebywają na co dzień w Zielonych Trawach – punkcie rekreacyjno-terapeutycznym. Ich właścicielka prowadzi alpakoterapię, czyli formę zooterapii, wspierającą rehabilitację ruchową i umysłową osób z niepełnosprawnościami.

Odwiedzający Zielone Trawy mogą nie tylko skorzystać z alpakoterapii, ale również wyjść na spacer z Olafem lub jego towarzyszkami. Zwierzęta mają również doświadczenie w pozowaniu do zdjęć, przez co mogą brać udział w sesjach fotograficznych.

