Euro 2020. Szwecja – Polska. Biało-Czerwoni w walce o awans z grupy

Reprezentacja Polski nie zaliczyła udanego startu na Euro 2020. Polacy zagrali ze Słowacją słaby mecz. Oprócz przebłysków takich, jak szybko strzelona w drugiej połowie bramka podopieczni Paulo Sousy nie pokazali swoich możliwości. Przegrana w pierwszym meczu mocno pokrzyżowała plany Biało-Czerwonych na awans przynajmniej z trzeciego miejsca. Remis z Hiszpanią dał naszym zawodnikom nadzieję na odwrócenie losów tego turnieju. Pozostało tylko wygrać ze Szwedami.

Szwecja ma już zapewniony awans do 1/8 finału. Niezależnie od wyników spotkań grupowych podopieczni Janne Anderssona z dorobkiem czterech punktów znajdą swoje miejsce pośród 16 najlepszych drużyn Europy. Czy w rozluźnieniu przeciwników spowodowanym kwalifikacją Polacy mogą upatrywać swojej przewagi? Nie do końca. Szwedzi na pewno będą walczyli o pełną pulę punktów, ponieważ na pewno wolą wyjść z grupy z innego miejsca niż trzecie, które to może skutkować bardzo silnym rywalem w pierwszej fazie play-offów.

Szwecja – Polska. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją 23 czerwca o godzinie 18. Zapraszamy do śledzenia relacji live, która będzie dostępna na naszej stronie sport.wprost.pl. Spotkanie będzie można oglądać na TVP 1 i na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Euro 2020. Sousa o zdjęciu z Krychowiakiem: Łączycie je z czerwoną kartką, co jest nieprawdą