Euro 2020. Kandydat na prezesa PZPN: „Nie będzie nam ani lepiej, ani łatwiej”

Polska zagra swój trzeci mecz grupowy przeciwko reprezentacji Szwecji. Biało-Czerwoni muszą wygrać to spotkanie, żeby awansować do fazy pucharowej Euro 2020. Zadanie wydaje się o tyle trudne, że Szwedzi w ostatnich siedmiu meczach stracili tylko jedną bramkę. Do tej pory podczas mistrzostw Europy udało im się zremisować z Hiszpanią 0:0 i wygrać z reprezentacją Słowacji 1:0.

„Szwedzi to nie jest nacja, która odpuści”

Szwecja ma już pewny awans do 1/8 finału, ale kandydat na prezesa PZPN Marek Koźmiński nie uważa, żeby miało to nam w czymkolwiek pomóc. – Tylko my sobie teraz myślimy, że Szwedzi nie muszą, a my musimy, więc może będzie nam lepiej, łatwiej. No nie. Nie będzie nam ani lepiej, ani łatwiej. Szwedzi to nie jest nacja, która odpuści i przejdzie obok meczu – powiedział Koźmiński.

Wiceprezes PZPN odniósł się też do słów Roberta Lewandowskiego, który stwierdził, że to reprezentacja Szwecji będzie faworytem tego spotkania. – Szanse mimo wszystko oceniłbym 50 na 50. Szwedzi może mają bardziej wyrównany skład, ale my mamy większe gwiazdy, dlatego uważam, że startować będziemy z podobnego poziomu – ocenił Koźmiński.

Szwecja – Polska. Relacja live

Reprezentacja Polski zagra mecz ze Szwecją 23 czerwca o godzinie 18. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live, która dostępna będzie na stronie sport.wprost.pl i rozpocznie się równo z pierwszym gwizdkiem sędziego.

