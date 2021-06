Euro 2020. Niemcy – Węgry. Walka o awans do samego końca

Reprezentacja Niemiec zaczęła Euro 2020 od przegranej 0:1 z Francją. Bramkę samobójczą zaliczył wtedy topowy niemiecki obrońca Mats Hummels. Drugim spotkaniem naszych zachodnich sąsiadów był pojedynek z obrońcami tytułu Portugalią, z którego zwycięsko wyszli właśnie podopieczni Joachima Loewa. Mimo że Niemcy strzelili tylko dwie bramki, całe spotkanie wygrali 4:2, ponieważ Portugalczycy „wspomogli” swoich rywali dwiema bramkami samobójczymi.

Węgry mogą ciągle marzyć o korzystnym wyniku dla swojej reprezentacji. W pierwszym spotkaniu ulegli co prawda Portugalii 0:3, ale już w drugim meczu sprawili niespodziankę remisując z Francją 1:1. Madziarowie zmusili mistrzów świata do gonienia wyniku, ponieważ to oni jako pierwsi trafili do bramki przeciwnika. Reprezentacja Węgier ostatni raz awansowała do fazy pucharowej Euro 2020 pięć lat temu podczas turnieju rozgrywanego we Francji. W 1/8 finału Węgrzy spotkali wtedy Belgię, która rozgromiła ich aż 4:0.

Niemcy – Węgry. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz pomiędzy Niemcami a Węgrami odbędzie się 23 czerwca o godzinie 21. Transmisja ze spotkania dostępna będzie na TVP 2 i sport.tvp.pl.

