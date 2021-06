Euro 2020. Portugalia – Francja. Ronaldo i spółka muszą walczyć do końca

Reprezentacja Portugalii rozpoczęła zmagania w grupie od pewnego zwycięstwa z Węgrami 3:0. Potem nastał fatalny mecz z Niemcami, który zakończył się porażką podopiecznych Fernando Santosa 4:2. W tym pojedynku aż dwa razy Portugalczycy strzelili bramkę samobójczą.

Francja solidnie zainaugurowała swoje zmagania w Euro 2020. Trójkolorowi zwyciężyli z Niemcami 1:0 i zdobyli cenne trzy punkty w kontekście walki o pierwsze miejsce w grupie. Pełnej puli oczek jednak nie zdobędą, ponieważ w drugim spotkaniu na ich drodze stanęli nieobliczalni Węgrzy, którzy dali radę zremisować z mistrzami świata 1:1.

Grupa F. Co może się stać?

W grupie F może się jeszcze wiele wydarzyć. Realne szanse na awans ma każda drużyna. Oczywiście najtrudniejsze zadanie mają Węgrzy, którzy jako obiektywnie najsłabsza drużyna musieliby wygrać z Niemcami, aby z dorobkiem czterech punktów zameldować się w play-offach. Portugalia jeśli ma przegrać spotkanie z Francją musi to zrobić ze stratą jak najmniejszej liczby goli, ponieważ jeśli ich ewentualny bilans bramkowy wyniesie -2, mogą oni pożegnać się z fazą pucharową turnieju. Oczywiście najlepiej dla Ronaldo i spółki wygrać to spotkanie i bez oglądania się na innych awansować do play-offów.

Portugalia – Francja. Transmisja TV

Mecze pomiędzy Francją a Portugalią mają historię znacznie bardziej przemawiającą za tymi pierwszymi. Na 27 spotkań 19 zakończyło się zwycięstwem Trójkolorowych, dwa remisem i sześć triumfem Portugalczyków. Pojedynek 23 czerwca będzie meczem numer 28 i odbędzie się o godzinie 21. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na TVP 1 i sport.tvp.pl.

