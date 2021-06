Euro 2020. Szwedzki dziennikarz sportowy: Będę zaskoczony, jeśli nie wygracie

Reprezentacja Polski zagra 23 czerwca ze Szwecją. Stawką jest wyjście Biało-Czerwonych z grupy na Euro 2020. Żeby to osiągnąć podopieczni Paulo Sousy muszą wygrać w środę ze Szwedami. Czołowy dziennikarz sportowy z kraju naszych przeciwników w rozmowie z Goal.pl wypowiedział się na temat nadchodzącego starcia.

„Będę zaskoczony, jeśli nie wygracie”

Anders Bengtsson jest przekonany, że jego drużyna straci gola w meczu przeciwko Polsce. – Jestem całkowicie pewny, że Polska strzeli nam przynajmniej gola. My na koncie do tej pory mamy jednego, zdobytego z karnego. Przeciwko Hiszpanii zagraliśmy naprawdę zły mecz. Polska zrobiła to dużo lepiej – powiedział dziennikarz. Bengtsson ocenił też szanse Polaków na triumf w spotkaniu z reprezentacją Szwecji. – Myślę, że osiągniecie co najmniej remis, a będę zaskoczony, jeśli nie wygracie – przyznał.

Redaktor sportowy ze Szwecji ocenił też czy możemy jako Polacy liczyć na to, że selekcjoner naszych przeciwników wystawi w środowym meczu paru rezerwowych zawodników (Szwedzi mają już pewny awans do 1/8 finału). – Myślę, że zagra najmocniejszym składem. Janne jest selekcjonerem, który lubi grać w każdym meczu tą samą drużyną, jeśli nikt nie jest kontuzjowany. Mam właściwie tylko jedną wątpliwość dotyczącą naszej pierwszej jedenastki. To Alibn Ekdal, środkowy pomocnik – powiedział Bengtsson.

Szwecja – Polska. Kiedy mecz?

Mecz Szwecja – Polska odbędzie się w środę 23 czerwca o godzinie 18. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji live z tego spotkania, która rozpocznie się równo z pierwszym gwizdkiem sędziego i dostępna będzie na stronie wprost.pl.

