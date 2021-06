Euro 2020. Szczęsny chwali Sousę: Zwraca uwagę Lewandowskiemu, Polakom jest trudno

Wojciech Szczęsny u Paulo Sousy jest numerem jeden. Już przed turniejem usłyszał, że wygrał rywalizację z Łukaszem Fabiańskim i będzie strzegł polskiej bramki na Euro 2020. W rozmowie z legendarnym bramkarzem Manchesteru United, Peterem Schmeichelem, golkiper Juventusu i naszej reprezentacji opowiedział nieco o metodach portugalskiego szkoleniowca.



– Jest naprawdę dobry. Jest bardzo dobry – oświadczył Szczęsny, podkreślając zdolności komunikacyjne Paulo Sousy. – Z drużyną rozmawia po angielsku, po włosku ze mną i piłkarzami, którzy grają we Włoszech – zdradził. Oczywiście to nie tylko zdolności językowe zadecydowały o uznaniu, jakim Szczęsny obdarza Portugalczyka.



– To co u niego lubię, to fakt, że on nie ma pojęcia o klimacie tej drużyny z przeszłości. Ogląda trening, widzi 17-letniego dzieciaka, podoba mu się i wpuszcza go na boisko w meczu z Hiszpanią. Jest 55. minuta w Sewilli, a on mówi: "Idź i graj, podobałeś mi się wczoraj na treningu. Nie znam historii pozostałych graczy, ale ty dobrze trenowałeś" – opowiadał Szczęsny, mając na myśli wpuszczenie na boisko Kacpra Kozłowskiego.

Euro 2020. Szczęsny: Sousa nie boi się Lewandowskiego

Inną dużą zaletą Sousy ma być, zdaniem Szczęsnego, podejście do największej gwiazdy naszej reprezentacji. – Jest bardzo, bardzo wymagającym trenerem. Jeśli ma zwrócić uwagę Robertowi Lewandowskiemu, to zrobi to. Jeśli ma jakieś uwagi do mnie, to mi o tym powie – zapewniał.

– Polskiemu trenerowi trudno jest zarządzać Lewandowskim ze względu na jego status, a nie charakter. Ale jeśli jesteś byłym piłkarzem, który dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, który miał fantastyczną karierę i jesteś zagranicznym menadżerem, to masz to gdzieś. Zarządzasz zawodnikiem. I to jest fajne – podkreślał bramkarz reprezentacji Polski.

Euro 2020. Szczęsny o przedmeczowych odprawach Sousy

Szczęsny przyznał też, że jedną rzeczą Sousa pozytywnie go zaskoczył. – Poświęcamy zdecydowanie mniej czasu na analizę przeciwnika niż kiedyś. Kiedy trenerem był Adam Nawałka, to odprawy dotyczące rywala były bardzo długie – przyznał.

. Kiedy za dużo myślisz o przeciwniku, zapominasz o swoim pomyśle na grę. Musisz skupić się na tym, co sam chcesz zrobić. Chcesz grać swoje, to co przygotowałeś. Nie możesz myśleć, czy ten zawodnik jest prawo czy lewonożny. Nie, po prostu wykonuj swoją robotę – mówił Wojciech Szczęsny.

