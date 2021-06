Euro 2020. Słowacja – Hiszpania. Faworytów uratuje wyłącznie wygrana

Hiszpania odpadająca w grupie na Euro 2020? Przed turniejem nikt nie odważyłby się tak typować. Zwłaszcza przy tak przeciętnym zestawie rywali, jak Szwecja, Polska i Słowacja. Tymczasem remisy La Furia Roja 0:0 ze Szwedami i 1:1 z Polakami postawiły trenera Luisa Enrique pod ścianą. Jego drużyna po prostu musi wygrać ze Słowacją. Przed turniejem wydawało się, że to najsłabszy zespół w grupie E. Po pierwszych meczach trudno jednak stwierdzić to z takim samym przekonaniem.

Słowacja zajmuje bowiem obecnie drugie miejsce w tabeli, wyprzedzając Hiszpanię z dwoma punktami i Polskę z jednym punkcikiem. Gracze Stefana Tarkovića nieco szczęśliwie rozprawili się z Biało-Czerwonymi, ale też przez długie okresy skutecznie neutralizowali Roberta Lewandowskiego. Sami również tworzyli sporo sytuacji, nawet przed zejściem z boiska ukaranego czerwoną kartką Grzegorza Krychowiaka. Również w meczu ze Szwecją Słowacy pokazali się zresztą z dobrej strony. Skutecznie bronili się prze całe spotkanie, ostatecznie przegrywając jedynie 0:1 po golu z rzutu karnego.

Słowacja do szczęścia potrzebuje przynajmniej remisu. Wtedy podopieczni Stefana Tarkovicia z czterema punktami na koncie będą w stanie po raz drugi w historii awansować do fazy pucharowej Euro 2020. Pierwszy raz dokonali tego w 2016 roku. Wtedy w 1/8 zmierzyli się z Niemcami i przegrali to spotkanie 0:3.

Euro 2020. Słowacja – Hiszpania. Gdzie oglądać, o której transmisja?

Mecz Słowacji z Hiszpanią rozpocznie się 23 czerwca o godzinie 18:00. Starcie tych drużyn będzie można oglądać na antenie TVP 2, TVP Sport, TVP 4K oraz przez internet na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej.

Czytaj też:

Euro 2020. Szczęsny chwali Sousę: Zwraca uwagę Lewandowskiemu, Polakom jest trudno