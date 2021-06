Euro 2020. Niemcy – Węgry. Nasi zachodni sąsiedzi muszą walczyć o awans

Niemcy Euro 2020 zaczęły od porażki z Francją 0:1. Trafienie samobójcze zaliczył wówczas Matts Hummels. Później jednak piłkarze Joachima Loewa pokazali klasę i wygrali z Portugalią aż 4:2. Wydaje się, że przed ostatnim meczem kibice tej drużyny powinni być spokojni o awans. Mierzą się przecież z najsłabszymi w tym gronie Węgrami. Dodatkowo, grają na swoim terenie - na Allianz Arenie w Monachium.

Oczywiście nawet przy ewidentnym odrodzeniu Niemców nie należy skreślać Węgrów. W końcu byli oni w stanie zremisować z aktualnymi mistrzami świata. 1:1 z Francja to nie lada wyczyn, a jeden punkt w grupie śmierci to również nie powód do wstydu. Jeżeli tylko drużyna Marco Rossiego narzuci sobie taki sam standard, jak we wcześniejszych grach, to może pokusić się o niespodziankę.

Euro 2020. Niemcy - Węgry. Gdzie oglądać, o której mecz

Mecz Niemiec z Węgrami odbędzie się w środę 23 czerwca o godzinie 21:00. Transmisja z tego starcia dostępna będzie na TVP 1 i TVP Sport, a także online, na sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej.

