Euro 2020. Mecz Polska - Szwecja w cieniu rekordowych upałów w Sankt Petersburgu

Polska w meczu ze Szwecją musi wygrać, by marzyć o dalszej grze na Euro 2020. Jak wynika z prognoz pogody, zadanie to utrudni nam upał panujący na stadionie w Sankt Petersburgu, gdzie rozgrywane będzie to spotkanie.

Polska 23 czerwca w środę zmierzy się ze Szwecją w ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2020. Spotkanie zostanie rozegrane w Rosji, na stadionie w Sankt Petersburgu. Nie bez znaczenia będzie w tym wypadku fakt, że w regionie utrzymują się rekordowe temperatury. W poniedziałek 21 czerwca termometry wskazały tam 30,7 stopni Celsjusza. Wcześniej najgorętszą temperaturą było tam 30,4 stopnie (2006 rok). Na środę 23 czerwca zapowiadany jest jednak kolejny rekord, wynoszący 33 stopnie. Już podczas poniedziałkowego meczu Belgii z Finlandią było widać, jak takie temperatury wpływają na zawodników. A dodajmy, że starcie to rozgrywane było o 21, czyli trzy godziny później niż planowany na środę mecz Polaków. W dzień meczu synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podali, że w Sankt Petersburgu temperatura powietrza sięgnie do 30-33 stopni Celsjusza. Zapowiadali też, że słońce będzie grzać przez cały dzień, przy jednoczesnym braku opadów. Ma to poskutkować niską wilgotnością, na poziomie zaledwie 40 proc. Sytuacji nie uratuje słaby wiatr, wiejący z prędkością od 5 do 20 km/h. twitter Euro 2020. Rzecznik PZPN o upałach w Rosji Jakub Kwiatkowski odniósł się też do temperatur. – Prognozy są dramatyczne. Spotkanie ze Szwecją rozpocznie się o 18 i przed chwilą sprawdziliśmy, że w środę o tej porze temperatura w Sankt Petersburgu ma sięgać 36 stopni Celsjusza. Może i dobrze, że podobne upały mamy w Gdańsku, bo mogliśmy się przyzwyczaić do tych ekstremalnych warunków – mówił. Euro 2020. Szwecja – Polska. Gdzie oglądać mecz, o której początek? Polska i Szwecja zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt Petersburgu. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, a w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo poprowadzimy także na Wprost.pl. Czytaj też:

