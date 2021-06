Euro 2020. Krzynówek przed meczem Polska - Szwecja: Zobaczymy, kto pęknie pierwszy

W środę 23 czerwca Polacy mierzą się ze Szwecją w ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2020. Jacek Krzynówek jako były reprezentant Polski ma świadomość, jak ciężko bywa w podobnych meczach. – Grając w takich meczach „o wszystko”, z mojego punktu widzenia, czuje się tę presję. Człowiek jednak przede wszystkim skupia się na tym, co ma do wykonania i robi wszystko, żeby założenia taktyczne móc pomyślnie przełożyć na boisko – podkreślał.

– Widzimy, jaka piłka jest przewrotna i za to wszyscy ją kochamy. Jeszcze trzy dni temu byliśmy w piekle, teraz jesteśmy w drodze do nieba, ale jeszcze troszeczkę tej drogi zostało. Konfrontacja ze Szwecją jest niezwykle ważna i wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Tutaj nie ma już kalkulacji. Nieważne jak, nieważne w jakim stylu, nieważne kto strzeli – najważniejsze są trzy punkty – przekonywała zasłużony reprezentant naszego kraju.

Euro 2020. Krzynówek: Szwedzi zdecydowanie nam „nie leżą”

Krzynówek pokusił się też o scharakteryzowanie stylu drużyny Szwecji. – Przed nami bardzo ciężki mecz ze Szwedami, którzy zdecydowanie nam „nie leżą”, grają bardzo fizycznie, są nieustępliwi. Na pewno to nie będzie łatwe spotkanie – ostrzegał.

– Szwedzi grają może nie toporną piłkę, ale bazują na fizyczności. To zespół twardy, wybiegany, ale wiem, że nasza kadra będzie potrafiła poradzić sobie z ich stylem. Zapowiada się emocjonujące starcie i zobaczymy, która z drużyn pęknie pierwsza. Oczywiście mam nadzieję, że to będzie Szwecja, a my z każdą kolejną minutą będziemy przybliżać się do wygranej – zaznaczał Jacek Krzynówek.

Euro 2020. Szwecja – Polska. Gdzie oglądać mecz, o której początek?

Polska i Szwecja zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt Petersburgu. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, a w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo poprowadzimy także na Wprost.pl.

Czytaj też:

Co musi się stać, aby reprezentacja Polski wyszła z grupy na Euro 2020? Analizujemy scenariusze