Euro 2020. Z kim zagrają Polacy, jeśli awansują do 1/8 finału?

Jeśli Polska wygra ze Szwecją, to zamelduje się w 1/8 finału Euro 2020. Biało-Czerwoni w przypadku zwycięstwa Słowaków lub Hiszpanów w równolegle rozgrywanym spotkaniu zajmą drugie miejsce w grupie.

Z kim zagrają Polacy, jeśli awansują do 1/8 finału?

Podopieczni Paulo Sousy mogą nawet zakończyć rywalizację na pierwszym miejscu. Stanie się tak, jeśli wysoko wygramy ze Szwecją, a Słowacy zremisują z podopiecznymi La Furia Roja. W przypadku remisu Biało-Czerwonych z reprezentacją Trzech Koron pożegnamy się z turniejem. Oznacza to, że grę na dalszym etapie rozgrywek da nam tylko pierwsze lub drugie miejsce. Tym samym możliwe są dwa scenariusze dalszych spotkań rozgrywanych przez Polaków.

Jeśli Polacy wygrają rywalizację w grupie E, to swój mecz 1/8 finału Euro 2020 rozegrają we wtorek 29 czerwca w Glasgow. Zmierzą się tam z trzecią drużyną grupy A, B, C lub D. Oznacza to, że mogą zagrać ze Szwajcarią, Finlandią, Ukrainą lub Czechami. Najbardziej prawdopodobnymi rywalami są Szwajcarzy i Czesi, którzy zakończyli rywalizację grupową z czterema punktami na koncie. Finowi i Ukraińcy zgromadzili z kolei po trzy „oczka”.

Jeśli podopieczni Paulo-Sousy zajmą drugie miejsce w grupie (w przypadku wygranej ze Szwecją i zwycięstwa Słowaków lub Hiszpanów), to w walce o ćwierćfinał mistrzostw Europy zmierzą się z drugą drużyną grupy D, czyli Chorwatami. Ten mecz odbędzie się w poniedziałek 28 czerwca w Kopenhadze.

Czytaj też:

Euro 2020. Krzynówek przed meczem Polska - Szwecja: Zobaczymy, kto pęknie pierwszy