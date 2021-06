Euro 2020. Składy na mecz Polska - Szwecja. Wielki powrót w naszej reprezentacji

Polska zagra ze Szwecją w następującym składzie: W bramce Szczęsny. W obronie Bereszyński, Glik i Bednarek. Na pozycjach wahadłowych Puchacz i Jóźwiak. W środku pola Krychowiak i Klich, a przed nimi Zieliński i Świderski. Na szpicy oczywiście kapitan naszej reprezentacji, Robert Lewandowski.



Poznaliśmy też skład reprezentacji Szwecji. W bramce Olsen. W obronie czwórką: Lustig, Nilsson Lindelof, Danielson, Augustinsson. W pomocy kapitan Larsson, Olsson, Ekdal i Forsberg oraz w ataku kreatywni Quaison i Isak.

Polska ze Szwecją zagra o dalszy byt na Euro 2020, a nie – jak do niedawna sądzono – tylko o honor. Co prawda piłkarze Paulo Sousy skomplikowali sobie zadanie porażką 1:2 ze Słowacją, ale później dali kibicom nadzieję remisem 1:1 z Hiszpanią. Do awansu do fazy pucharowej nie wystarczy im oczywiście tylko remis. Muszą wygrać ze Szwedami, którzy mają już 4 punkty i są liderem grupy E.

Polska - Szwecja. Upały w Sankt Petersburgu

W dzień meczu synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podali, że w Sankt Petersburgu temperatura powietrza sięgnie do 30-33 stopni Celsjusza. Zapowiadali też, że słońce będzie grzać przez cały dzień, przy jednoczesnym braku opadów. Ma to poskutkować niską wilgotnością, na poziomie zaledwie 40 proc. Sytuacji nie uratuje słaby wiatr, wiejący z prędkością od 5 do 20 km/h.

– Prognozy są dramatyczne. Spotkanie ze Szwecją rozpocznie się o 18 i przed chwilą sprawdziliśmy, że w środę o tej porze temperatura w Sankt Petersburgu ma sięgać 36 stopni Celsjusza. Może i dobrze, że podobne upały mamy w Gdańsku, bo mogliśmy się przyzwyczaić do tych ekstremalnych warunków – mówił przed meczem rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Euro 2020. Szwecja – Polska. Gdzie oglądać mecz, o której początek?

Polska i Szwecja zmierzą się w środę 23 czerwca o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt Petersburgu. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w TVP 1, TVP Sport, TVP 4K, a w internecie w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo poprowadzimy także na Wprost.pl.

