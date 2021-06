Euro 2020. Polska przegrywa ze Szwecją. Glik komentuje: Nie zasłużyliśmy, by grać dalej

Na samym początku pomeczowej rozmowy Glik przypomniał, że Polska musiała grać ze Szwecją o zwycięstwo. – Doprowadziliśmy do remisu, ale czy to był remis, czy porażka, to nic nie zmieniało. Zaryzykowaliśmy, poszliśmy wszyscy do ataku, co było zrozumiałe – mówił.

– Dało się dziś wygrać ze Szwecją. Nie potrafiliśmy zdobyć kolejnej bramki, trudno mi w tej chwili diagnozować. Widocznie nie zasłużyliśmy, by grać dalej w turnieju. Na pewno jest nam szkoda. Wszystkie bramki, jakie straciliśmy, były do uniknięcia – podkreślał.

Euro 2020: Glik mówi o pechu po meczu ze Szwecją

Pytany o przyczynę odpadnięcia z turnieju, Kamil Glik zaczął mówić o pechu. – Wiem, jak to zabrzmi, lecz w Euro 2020 nie mieliśmy zbyt dużo szczęścia. Rozpoczęło się to od samobója Wojtka Szczęsnego, dzisiaj Robert trafił w poprzeczkę. Na turniejach szczęście też jest potrzebne. Jest mi teraz tak samo przykro jak wszystkim innym – odpowiadał.

Glik wyjaśnił też, dlaczego polski zespół lepiej radził sobie w drugiej połowie. – W przerwie meczu przypomnieliśmy sobie przedmeczowe założenia. Mieliśmy grać dużo bokami, bo tam Szwedzi robili przestrzenie, plus zagrywać długie piłki za plecy obrońców, gdzie też było miejsce. Zaczęliśmy robić to skuteczniej – mówi. Niestety, ostatecznie Polska przegrała 2:3 i odpadła z turnieju.

