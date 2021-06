Euro 2020. Mamy zdjęcie całego turnieju? Kibice mówią o ikonicznym momencie

„Grupa śmierci” na Euro 2020 okazała się zabójcza jedynie dla reprezentacji Węgier. Choć drużyna Marco Rossiego grała piękny futbol i postraszyła faworytów, to neutralni kibice z pewnością odetchnęli, widząc Niemcy, Francję i Portugalię w fazie pucharowej. Sytuacja taka była możliwa m.in. dzięki remisowi 2:2 w starciu tych dwóch ostatnich drużyn.

Hit Euro 2020 rozgrzewał kibiców nie tylko ze względu na możliwość wczesnego odpadnięcia jednego z faworytów do tytułu. Widzowie ostrzyli sobie zęby na spotkanie największych gwiazd swoich drużyn i chyba także europejskiej piłki jako całości. Obok Roberta Lewandowskiego to właśnie Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe zasługują obecnie na takie miano.

Fotoreporterzy uwiecznili spotkanie obu zawodników podczas wymiany koszulek. Wielu komentujących nazwało ten obrazek „pokoleniową zmianą warty” czy spotkaniem „teraźniejszości i przyszłości” piłki nożnej. Widzimy na zdjęciu, że konkurencja o miano najlepszego nie przeszkadza obu zawodnikom w nawiązywaniu dobrych relacji, co wbrew pozorom nie zawsze jest oczywiste. Warto przypomnieć choćby rywalizację Ronaldo z Messim i liczne ujęcia, na których złowrogo na siebie zerkają.

Euro 2020. Przebieg meczu Portugalia - Francja

Pierwsza połowa grupowego spotkania Francji z Portugalią na Euro 2020 upłynęła pod znakiem rzutów karnych. Najpierw Lloris sfaulował w polu karnym Danilo, a arbiter wskazał na jedenastkę. Tę na bramkę pewnie zamienił Ronaldo. Portugalczycy cieszyli się prowadzeniem tylko przez kwadrans. Tuż przed przerwą Mbappe padł w szesnastce po starciu z Semedo. Sędzia wskazał na jedenasty metr, a Benzema dał wyrównanie Francuzom.

Po zmianie stron ze świetnej strony pokazał się Benzema, który dostał prostopadłe podanie między obrońców od Pogby i strzałem po długim słupku pokonał Patricio. Sędzia skorzystał jeszcze z weryfikacji VAR, ale analiza wykazała, że spalonego nie było. W 59. minucie przy próbie dośrodkowania Ronaldo Kounde blokował piłkę ręką, przez co sędzia podyktował kolejny rzut karny dla Portugalczyków. Do piłki podszedł Ronaldo, który pokonał Llorisa i doprowadził do rezultatu 2:2.

Swoje okazje na wpisanie się na listę strzelców mieli jeszcze Pogba i Griezmann, jednak świetnymi paradami popisał się Patricio. Wynik 2:2 utrzymał się do końca spotkania, przez co Francuzi wygrali rywalizację w grupie F. Portugalia zakończyła zmagania na trzecim miejscu, co i tak dało jej awans do 1/8 finału Euro 2020.

