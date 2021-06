Gary Lineker skomentował mecz Polaków. Wymowny wpis wybitnego piłkarza

Gary Lineker podczas Euro 2020 występuje w roli eksperta stacji BBC. Były angielski piłkarz na bieżąco zamieszcza też wpisy na Twitterze, komentując wydarzenia boiskowe. Po meczu Polaków ze Szwedami opublikował krótki post, który trafnie oddał przebieg starcia Biało-Czerwonych. „Szwecja 3, Lewandowski 2” – napisał, a jego wpis polubiło 17 tys. internautów.

Niektórzy komentujący przekonywali, że Lewandowski powinien grać dla reprezentacji Niemiec, by tym samym osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. „To wstyd, że Lewandowski nie ma lepszej drużyny” – napisała jedna z użytkowniczek. „Lewandowski w polskiej reprezentacji jest jak dobre, pracowite dziecko w zepsutej rodzinie. Nie można wybrać rodziny, podobnie jak narodowości” – stwierdził ktoś inny.

Kim jest Gary Lineker?

Przypomnijmy, niespełna 60-letni dzisiaj Gary Lineker w przeszłości występował w klubach takich jak Leicester City, Everton, FC Barcelona czy Tottenham Hotspur. Bramkostrzelny napastnik rozegrał również 80 spotkań w barwach reprezentacji Anglii, w tym pięć przeciwko Polsce. Biało-Czerwonym Lineker strzelił aż sześć bramek.

Anglik słynął nie tylko z instynktu strzeleckiego i wysokiej skuteczności, ale również gry fair play. W trakcie swoje kariery ani razu nie obejrzał żółtej kartki. Kibice kojarzą go również za sprawą słynnego powiedzenia o drużynie naszych zachodnich sąsiadów. „Piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy” – mówił, a jego słowa do dziś są często przytaczane przez kibiców i komentatorów piłkarskich.

