Konferencja z udziałem Zbigniewa Bońka. Prezes PZPN komentował porażkę Polaków

Konferencja z udziałem Zbigniewa Bońka rozpoczęła się w czwartek 24 czerwca o godz. 11:30. Prezes PZPN podziękował osobom mającym wkład w organizację zgrupowania Polaków przed Euro 2020 oraz skomentował przebieg turnieju. Poniżej zamieszczamy zapis relacji ze spotkania szefa PZPN z dziennikarzami.

12:10 Koniec konferencji prasowej. 12:10 Kolejne pytanie o odwołanie Jerzego Brzęczka.

- Uważam, że trener Brzęczek jest dobrym trenerem. Natomiast pojawiały się inne problemy - nie będę na ich temat opowiadał - stwierdził Boniek. 12:06 Dlaczego po mundialu zatrudniono Brzęczka, a nie Sousę?

- Adam Nawałka przestał być selekcjonerem, bo nie czuł się na siłach, by od nowa prowadzić reprezentację. Wydawało mi się, że najlepszym trenerem będzie trener polski. Wziąłem trenera, który grał w reprezentacji - odpowiedział Boniek. - Myślałem, że to będzie trochę inaczej wyglądało - dodał. 12:03 - Nie uważam, że błędem było zatrudnienie nowego trenera. Nie uważam, że miał za mało czasu - podkreślił Boniek. 12:02 Jakie błędy popełnił Boniek?

- Co innego być za coś odpowiedzialnym, co innego popełniać błędy. Może niech pan wskaże mi te błędy - zwrócił się Boniek do dziennikarza. 12:01 - Widziałem wielkie rozgoryczenie i niemoc - tak Boniek opisał swoją rozmowę z Sousą. 12:00 Prezes PZPN stwierdził, że Sousa prawdopodobnie przygotuje raport po Euro 2020. Przypomnijmy, podobne opracowanie powstało po mundialu, kiedy reprezentację prowadził Adam Nawałka. 11:59 Padło pytanie o mecz ze Słowacją.

- To był mecz najważniejszy, ułożył nam te mistrzostwa. Mimo porażki w pierwszym meczu prawie udało nam się wyjść na prostą. Ale wiadomo, po meczu ze Słowacją wszystko już wiedzieliśmy - stwierdził Boniek. 11:57 Czy Boniek nie żałuje, że nie zatrudnił Paulo Sousy wcześniej?

- "Co by było gdyby" nie ma w piłce wielkiego znaczenia. Nie zgodzę się z teorią, ze Sousa miał niewiele czasu - stwierdził. 11:56 Która porażka bardziej zabolała: na mundialu w 2018 roku czy na Euro 2020?

- Teraz. Uważam, że ta drużyna miała więcej możliwości i była lepiej przygotowana - odpowiedział Boniek. 11:53 - Szkoda mi naszych kibiców, bo zawsze byli blisko reprezentacji. To powinno napędzać naszych piłkarzy - trzeba starać się być coraz lepszym - ocenił prezes PZPN. 11:50 Czy któryś z piłkarzy chciał przyjść na dzisiejszą konferencję?

- Słowa nie rozwiążą żadnego problemu. Dyskusja po porażce niewiele powoduje - ocenił Boniek. 11:50 Czy któryś z piłkarzy zakończy po Euro reprezentacyjną karierę?

- Pierwsze słyszę. Reprezentacja to "projekt premium", który dowartościowuje wszystkich piłkarzy - stwierdził Boniek. 11:48 Czy Boniek był w szatni Polaków po meczu ze Szwecją?

- Nie byłem po meczu w szatni. Natomiast leciałem z drużyną, z wszystkimi rozmawiałem. Widziałem, że jest "feeling" między piłkarzami, a trenerem. Widać, że to zwarta grupa - stwierdził. 11:47 Dlaczego Euro nie wyszło Polakom?

- Nie wiem. Sam chciałbym wiedzieć - stwierdził Boniek dodając, że on jako prezes PZPN nie odpowiada za aspekty sportowe. 11:46 Boniek o zmianie trenera przed Euro: To była decyzja potrzebna. W polskiej reprezentacji panował marazm. Uważam, że wybrałem dobrego trenera. 11:44 - Jako prezes PZPN jestem odpowiedzialny za całokształt. Skoro nam nie wyszło Euro 2020, to nie mam zamiaru uciekać od odpowiedzialności - podkreślił Boniek. 11:42 Jakie przesłanki do optymizmu widać na najbliższe miesiące?

- Polski futbol rozwija się na wszystkich szczeblach. Problemem jest, że w wielkich imprezach, pucharach europejskich, mamy problem ze zrobieniem kroku do przodu - ocenił. 11:41 Dlaczego zwolniono Jerzego Brzęczka, a Paulo Sousy nie?

- Nie rozumiem i trudno mi się do tego pytania ustosunkować. Skoro Jerzy Brzęczek przestał być trenerem to oznacza, że są jakieś powody sportowe i inne - skwitował Boniek. 11:40 - Wydaje mi się, że zmianami trenerów z dnia na dzień problemów nie rozwiążemy. Bardziej potrzebna jest nam stabilność - kontynuował Boniek. 11:39 Co z przyszłością trenera?

- Paulo Sousa ma kontrakt z PZPN. Uważam, że Sousa jest bardzo dobrym trenerem i pociągnął za sobą zawodników - ocenił prezes PZPN. 11:38 Największy pozytyw w kadrze?

- Porażka nigdy nie jest pozytywna - krótko skomentował Boniek. 11:37 W czym zawiodła reprezentacja Polski?

- Jakość - odpowiedział Boniek. - Graliśmy niemal jak równy z równym z Hiszpanią i Szwecją, na koniec jednak to jakość decyduje - dodał. 11:36 Teraz Boniek będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. 11:36 Zdaniem Bońka polska piłka rozwinęła się pod wieloma względami, ale na wielkich imprezach reprezentacja nie osiąga tego, co chciałaby osiągnąć. 11:35 - Za dwa miesiące kolejne mecze, jesteśmy w fazie rozgrywania eliminacji do mistrzostw świata - przypomniał prezes PZPN. 11:35 Według Bońka polscy piłkarze po meczu ze Szwecją byli przekonani, że "dali z siebie wszystko". 11:34 - Pożegnanie z tym turniejem bardziej boli, niż pożegnanie z poprzednim turniejem. Pod względem statystyk wyglądało to o wiele lepiej - ocenił. 11:33 - Chciałem podziękować władzom Gdańska - wszystkim, którzy się nami tutaj opiekowali - podkreślił Boniek. Szef PZPN podziękował również dziennikarzom. 11:33 Prezes PZPN stwierdził, że jego obowiązkiem jest spotkanie się z dziennikarzami oraz podziękowanie wszystkim, którzy mieli wkład w przygotowanie reprezentacji do Euro 2020. 11:32 - Doskonale zdajecie sobie sprawę, że wielka impreza kiedyś zawsze musi się dla kogoś skończyć. Mieliśmy nadzieję, że ta impreza skończy się dla nas później. Sportowo zawiedliśmy - rozpoczął Boniek. 11:31 Rozpoczyna się konferencja prasowa z udziałem prezesa PZPN. 11:27 Konferencja powinna zacząć się już za kilka minut. 11:20 Przypomnijmy, prezes PZPN już wczoraj skomentował porażkę Polski ze Szwecją:



Po przegranej ze Szwecją reprezentacja Polski pożegnała się z Euro 2020. – Jesteśmy zawiedzeni, bo ciężko pracowaliśmy na nasz cele i jako drużyna zasłużyliśmy na więcej. Nie da się jednak osiągnąć celów, kiedy w tak głupi sposób traci się bramki – komentował Paulo Sousa na pomeczowej konferencji prasowej.

Selekcjoner Biało-Czerwonych ocenił, że w starciu z reprezentacją Trzech Koron jego podopiecznym zabrakło szczęścia. – Przeciwko Szwecji stworzyliśmy tyle sytuacji, co nie udało się wcześniej żadnej drużynie. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze zagrał bramkarz Szwecji – dodał.

O braku szczęścia mówił też Kamil Glik. Zdaniem stopera Polacy najwyraźniej nie zasłużyli na grę w 1/8 finału Euro 2020. – Bardzo żałuję, bo wszystkie stracone bramki były do uniknięcia. Może zabrzmi to banalnie, ale na tych mistrzostwach nie mieliśmy za wiele szczęścia – ocenił. Gracz Benevento Calcio skomentował również grę Biało-Czerwonych w ofensywie. – Mieliśmy dziś sporo grać bokami, bo tam pojawiały się przestrzenie. Staraliśmy się również zagrywać długie podania za plecy obrońców. Niestety, było wiele dośrodkowań, ale nic z tego nie wynikało – przyznał.

