Kamil Glik po meczu ze Szwecją: Wiem, zawiedliśmy

Kamil Glik rozegrał przeciwko Szwecji całe spotkanie, ale – podobnie jak jego koledzy z linii defensywnej – nie pomógł Wojciechowi Szczęsnemu w zachowaniu czystego konta. Po porażce, która dla Biało-Czerwonych oznacza pożegnanie z Euro 2020, zamieścił krótki wpis na Twitterze. „Tak wiem, zawiedliśmy. Nie spełniliśmy waszych i naszych marzeń. Ale wiem, że ta drużyna zrobiła wszystko, co mogła. Tego jestem pewien. Dziękuję wam za wsparcie” – napisał.

Kamil Glik: Nie mieliśmy za wiele szczęścia

Glik już po zakończeniu meczu skomentował wydarzenia boiskowe. – Przy remisie 2:2 zaryzykowaliśmy, bo wiadomo, że taki rezultat nic nam nie dawał. Musieliśmy wygrać, więc rzuciliśmy wszystkie siły do ataku, co chyba jest zrozumiałe – ocenił. Przypomnijmy, Polacy zdołali doprowadzić do wyrównania za sprawą trafienia Roberta Lewandowskiego, ale w doliczonym czasie gry stracili kolejną bramkę.

Zdaniem stopera Benevento Calcio, Biało-Czerwoni najwyraźniej nie zasłużyli na grę w 1/8 finału Euro 2020. – Bardzo żałuję, bo wszystkie stracone bramki były do uniknięcia. Może zabrzmi to banalnie, ale na tych mistrzostwach nie mieliśmy za wiele szczęścia – komentował dodając, że w meczu ze Szwedami jego koledzy z ofensywy starali się zagrywać długie podania za plecy obrońców. – Niestety, było wiele dośrodkowań, ale nic z tego nie wynikało – mówił na antenie TVP Sport.

