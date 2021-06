Euro 2020. Jerzy Dudek o reprezentacji Polski: Szkoda byłoby to zmarnować

Polacy zakończyli swoją przygodę z Euro 2020. Biało-Czerwoni odpadli z międzynarodowego turnieju zaledwie po trzech spotkaniach, w których zaliczyli dwie porażki i remis. W mediach trwa dyskusja czy selekcjoner Paulo Sousa powinien stracić pracę. Jerzy Dudek w rozmowie z WP Sportowe Fakty stwierdził, że warto dać Portugalczykowi szansę na osiągnięcie lepszych wyników.

„Paulo Sousa miał dać nadzieję”

Jerzy Dudek zwrócił uwagę na to, że prezes Zbigniew Boniek musi czuć duży niedosyt związany z wynikiem reprezentacji Polski na Euro 2020. – To przecież on podjął decyzję o zmianie selekcjonera pół roku przed turniejem – przypomina były polski bramkarz. Dudek przypomniał, że w momencie, kiedy Jerzy Brzęczek został zwolniony ze stanowiska większość twierdziła, że to dobry ruch. –Paulo Sousa miał dać nadzieję, że reprezentacja zacznie grać lepiej. Wcześniej kadra tej nadziei nie dawała. Dlatego Portugalczyk powinien kontynuować pracę – stwierdził były reprezentant Polski.

– Mamy najlepszego zawodnika na świecie i kilku innych ciekawych graczy. Szkoda byłoby to zmarnować. Z Paulo Sousą nie będziemy minimalistami. Bardzo chciałbym się przekonać, jak rozwinie się drużyna, jeśli Portugalczyk zostanie – stwierdził Dudek. To, czy Paulo Sousa faktycznie pozostanie na fotelu selekcjonera reprezentacji Polski będzie zapewne jasne w momencie, gdy zmieni się prezes PZPN i na miejsce ustępującego Zbigniewa Bońka wejdzie Cezary Kulesza lub Marek Koźmiński.

Jerzy Dudek o pozytywach na Euro 2020

Jerzy Dudek mimo słabego wyniku Polaków na Euro 2020 zdołał doszukać się pewnych plusów. – Robert Lewandowski strzelił trzy gole, Kacper Kozłowski zadebiutował w wieku 17 lat. Poza tym wreszcie mogliśmy mówić o względnej stabilizacji – ocenił 60-krotny reprezentant Polski.

Czytaj też:

„Taka jest moja wizja”. Kandydat na prezesa PZPN przedstawia program oparty na czterech filarach