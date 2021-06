Euro 2020. Zmiana zasad na konferencjach prasowych. Wszystko za sprawą Pogby

Po meczu Francja – Niemcy w mediach zrobiło się głośno z powodu gestu Paula Pogby – zawodnik schował stojącą przed nim butelkę bezalkoholowego piwa Heineken. Firma jest również odpowiedzialna za wersję napoju zawierającą „procenty”. To sprawiło, że UEFA postanowiła zmienić zasadę co do lokowania tego produktu podczas konferencji prasowych.

Motywacje religijne i zdrowotne

Paul Pogba schował ze stołu butelkę piwa, ponieważ jest praktykującym muzułmaninem. W islamie konsumpcja alkoholu jest niedozwolona i uważana za grzech. Nie dziwi więc fakt, że francuski pomocnik nie chce być kojarzony z Heinekenem. Po tej sytuacji UEFA postanowiła zmienić zasady dotyczące obecności butelki piwa na stole podczas konferencji prasowych. Jak podaje The Telegraph każdy zawodnik i trener będzie teraz pytany przed spotkaniem z mediami czy wyraża zgodę na umieszczenie przed nim butelki Heinekena.

Inna sytuacja jest w przypadku drugiego sponsora, Coca-Coli. Tutaj usunięcie butelki przez uczestnika konferencji ma skutkować nałożeniem na niego kar finansowych, ponieważ UEFA widzi różnicę pomiędzy religijnymi a zdrowotnymi motywacjami zawodników.

