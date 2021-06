Włochy i Austria w pogoni za ćwierćfinałem Euro 2020. Zobacz gdzie i kiedy obejrzeć mecz

Reprezentacja Italii zmierzy się z Austrią w pierwszym spotkaniu fazy pucharowej mistrzostw Europy. Czy zespól Franco Fody będzie umiał przeciwstawić się przeciwnikom z Półwyspu Apenińskiego? Dotychczas nie udało się to nikomu, a Włosi przeszli przez trzy mecze w grupie z kompletem zwycięstw i bez straconego gola.

Roberto Mancini w pogoni za rekordem reprezentacji Włoch

Oprócz oczywistego celu, jakim jest pokonanie Austriaków i awansowanie do ćwierćfinału Euro 2020, jest jeszcze jeden, pomniejszy, który mocno ekscytuje kibiców. Nie tylko tych z Włoch. Jeśli 26 czerwca Squadra Azzura pokona swych przeciwników, będzie niezwyciężona od 31 spotkań i tym samym przejdzie do historii. Obecny rekord wynosi 30 meczów i został ustanowiony jeszcze za czasów Vittorio Pozzo, za jego kadencji w latach 1929-1948. To jednak odległe czasy – wówczas w wielu krajach nie było jeszcze zawodowych lig piłkarskich.

– Jestem przekonany, że nasza kadra jest w stanie polecieć do Anglii walczyć o złoto. Na Euro 2020 nie widziałem żadnej drużyny, która grałaby tak jak my – powiedział Dino Baggio, 60-krotny reprezentant Włoch, na łamach „Przeglądu Sportowego”. Czy Austria popsuje zamiary Italii? Postarają się o to między innymi David Alaba, Marko Arnautović czy Marcel Sabitzer.

Kiedy mecz Włochy – Austria?

Mecz Włochy – Austria odbędzie się 26 czerwca o godzinie 21:00 w Londynie na stadionie Wembley. Zapraszamy na relację live z tego spotkania w serwisie Wprost Sport. Będzie ono również transmitowane w TVP 1, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl

Czytaj też:

Zmowa przeciwko reprezentacji Italii? Włosi węszą spisek przed meczem w 1/8 finału Euro 2020